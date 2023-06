A Cernobbio arriva il Liberty Music Festival: concerti, birra e cultura

Il Liberty Music Fest è organizzato su 2 giornate. Il Liberty Music Fest si svolgerà sabato 24 giugno, dalle 16.00 alle 24.00, e domenica 25 giugno, dalle 11.00 alle 23.00. Liberty Music Fest si propone di promuovere la partecipazione attiva dei giovani, a partire dalla fase di realizzazione dell’evento, valorizzando le eccellenze del territorio in ambito musicale e culturale. Per il pubblico, l’evento sarà un’occasione di aggregazione in cui poter scoprire nuova musica, diverse forme di creatività ed espressioni artistiche che ricordano la sperimentazione tipica dell’epoca Liberty.

Gli artisti

Venerd' 24 giugno

Tatum Rush

Anita Cane Violins

Tripodi Prina Duo

Oxytocin Ft. Am Creativity

Leanò

Taistoi



Sunday 25 June

Melli

Tiso

Antonio Orio

Cernobbio Beer Park

Dal 23 al 25 giugno non perdetevi anche un favoloso giardino della birra nei giardini della villa Liberty più famosa del lago di Como! Tre giorni di grandi birre artigianali top level selezionate da Paneliquido, concerti con artisti da tutta Italia e tanto altro ancora.

Cosa troverete

12 Birre artigianali top level selezionate da Paneliquido

Cucina Street food

Musica Live con artisti nazionali dal vivo(sabato e domenica) in concomitanza al Liberty Music Fest (www.libertymusicfest.it)

Ampi spazi verdi e aree relax

Mostre, eventi e visite in Villa Bernasconi

Ingresso Gratuito

Evento Plastic Free (Paneliquido utilizza solamente bicchieri e stoviglie biodegradabili)