Liberiamo libri: una free library per Luigi Dottesio

Domenica 30 maggio, alle 15, si completa un grande progetto: la Lake Como Poetry Way. Si celebra l'autore, tra i 16 che scandiscono il percorso, alla cui riscoperta gli organizzatori hanno dato il contributo maggiore: Luigi Dottesio. Catturato e ucciso dagli austriaci nel 1851 per aver introdotto libri proibiti in Italia, quelli che hanno contribuito a cerare la nostra identità nazionale.

Non essendo ancora consentito dalle normative anti Covid ripercorrere gli ultimi passi di Dottesio, ovvero varcare con una passeggiata il valico pedonale tra Maslianico e Vacallo, per questa volta ci si accontenta di ricordarlo con letture e racconti a più voci sulla piazza adiacente al valico, dove saranno disponibili cinquanta posti a sedere. Nell'occasione verrà inaugurata la dodicesima casetta dei libri della Lake Como Poetry Way e una targa dedicate a Luigi Dottesio. Il punto di ritrovo è il piazzale di Roggiana, situato in fondo a via Scaletto presso il valico, nella parte alta di Maslianico, e vi sono numerosi posti auto gratuiti nelle immediate vicinanze.

Intervengono

Tiziano Citterio, sindaco di Maslianico

Pietro Berra, giornalista/scrittore, biografo di Dottesio e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni

Giordana Ingrassia, Mariaida Ortelli e Sara Tognela, curatrici delle audioguide della Lake Como Poetry Way

Fabrizio Sgheiz, attore



Tutti i partecipanti sono invitati (se lo vorranno, non è un obbligo) a portare un libro da liberare nella free libray, seguendo le regole del bookcrossing e apponendovi la relativa etichetta. Potete iscrivervi a questo link.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Sentiero dei Sogni nell'ambito del progetto "Sentieri parlanti", sostenuto dalla Fondazione provinciale della Comunità comasca onlus, con la collaborazione del Comune di Maslianico e della biblioteca Amici di Anna.