Le Quattro Stagioni di Villa Erba: Il freddo gentile

La prima giornata in calendario, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, si tiene domenica 25 febbraio con il primo appuntamento del format “Le Quattro Stagioni di Villa Erba” dal titolo “Il freddo gentile”: si inizia di mattina (ore 11.00) con “Arie d’inverno”, un concerto di arie d’opera, tratte da La Bohème e Turandot di Giacomo Puccini, Don Pasquale di Gaetano Donizetti, Macbeth e Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi.

Si prosegue nel pomeriggio (per due gruppi: ingresso alle ore 14.00 e alle ore 15.30) con una visita alla Villa Storica, curata e guidata da Donatella Bonini e con un video omaggio finale, intitolato “Vaghe stelle dell’orsa. Omaggio per immagini a Luchino Visconti”, a cura di Mario Bianchi. Nel pomeriggio (ore 16.00) nella Sala Feste allegria e spettacolo per bambini (dai 3 anni) con personaggi animati da Paola Rovelli e Dario Tognocchi con “La fiaba di bacca rossa”.

Si prosegue (ore 18.30) con il Cuarteto Tìpico por Astor: le musiche di Astor Piazzolla echeggiano nel patio, sulle note del del violino (Andrea Marras), del contrabbasso (Antonio Mercurio), del bandoneon (Andrea Coruzzi) e del pianoforte (Romina Vavassori) in uno spettacolo coinvolgente a cura dell’Associazione Culturale Musicale RAPSODY. La giornata chiude (ore 20.30) con uno spettacolo, intitolato A -50, con Marco Ballerini, tratto da "Preparare un fuoco" di Jack London.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, a partire da mercoledì 21 febbraio (ore 12.00). Le successive date sono: sabato 13 aprile con “Energia a colori”, dedicata alla primavera, per l’estate l’appuntamento è giovedì 25 luglio con “Parco in festa”, per concludersi domenica 3 novembre con “Sentieri di foglie”.