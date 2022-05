Il Lariosauro: realtà, mito e leggenda del lago di Como

5 euro soci, 10 euro non soci (prenotazione gradita)

Indirizzo non disponibile

La nostra immaginazione è piena di creature favolose, di mostri che hanno popolato i nostri sogni. Molto spesso si tratta anche di animali che provengono soprattutto dalla letteratura che in questo campo ha creato un vero e proprio bestiario vario interessante Ma ci sono anche i mostri che vengono dalla natura, bestie spesso improbabili che la fantasia popolare ha reso celebri e codificato come il famoso mostro del lago ,di Lochness. Era ovvio che anche il lago di Como avesse il suo mostro, il “Lariosauro”, una sorta di pesce drago uscito dalla preistoria ed arrivato sino a noi che, come i suoi fratelli, ha popolato l'immaginazione degli abitanti del lago.

Realtà mito e leggenda si intrecciano nella narrazione, che si sviluppa come un viaggio di racconti, attraverso quasi otto secoli di storia. Scritto, diretto e interpretato dall'attore Stefano Bresciani. Collaborazione drammaturgia di Mario Bianchi.

Lo spettacolo, attraverso il racconto del personaggio teatrale Salvatore Apricò, l’ultimo cacciatore di Lariosauro, ricercatore solitario del nostro mostro, ci introduce nel complesso e variegato mondo del Lariosauro. Un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso racconti di uomini qualunque, nei ritrovamenti casuali di orme vere e presunte, in canzoni e racconti che le dicerie popolari hanno conservato. Una storia affascinante, dunque, tra realtà e finzione che il protagonista conduce facendoci credere ogni cosa per vera e soprattutto credendo egli stesso di essere il vero depositario delle verità sul Lariosauro.

E così, agli albori del terzo millennio, era ora che qualcuno accettasse il rischio di uscire allo scoperto, per fare il punto del mistero che avvolge il mostro del lago di Como.

Info e prenotazione: tel. 031.267365 segreteria Associazione Carducci.

Cell. +39.329.3817686