A luglio arriva il Lake Como Wine Festival

Dal Brunello all’Amarone; dal Barolo all’Aglianico; dal Passito di Pantelleria allo Sfurzat; dai Bianchi Friulani ai Rosati del Garda; dagli Charmat ai Champenoise; dal tonno di Carloforte ai formaggi di montagna; dal pistacchio di Bronte al tartufo del lario; dai salumi lombardi agli insaccati calabresi; dal pecorino sardo al Castelmagno; e tanto altro ancora. Scopri così tutto il gusto del buon vino e del buon cibo made in Italy, attraverso le degustazioni proposte dalle cantine e dalle aziende agricole ospitate dai ristoranti del centro storico e del lungo lago della nostra splendida città.

Quando

venerdì 2 luglio dalle 18 alle 24

sabato 3 luglio dalle 10 alle 24

domenica 4 luglio dalle 10 alle 24

Costi

Recati in uno dei nostri info point, ritira il bicchiere degustazione con tasca da collo (costo 2 euro) e i tuoi ticket degustazione (costo 3 euro ciascuno) e parti per il tuo gran tour fra i migliori vini e prodotti food italiani, nel cuore della nostra splendida città.

Se vuoi essere certo di non perdere l’evento, prenota prima la tua partecipazione.

Osteria dal Pain

Gesumin

Suites & Atelier Lake Como

Il Caffè dei viaggiatori

Le Colonne

Hotel Plinius

DBH Lake Como

Ristorante Sociale

Arte Dolce Lyceum

Capolinea Bistrot

Hotel Tre re

Cucinantica

Umberto I

Albergo Terminus

Riva Cafè

Numeronove

Pretesto

Degusteria

Visini

Le soste al mare

Ristorante Inteatro

L’Antica Riva

Rivenoteca

Le cantine

NORD

Lombardia

Azienda Agricola Sorsasso – Domaso (CO)

Azienda Vinicola Sertoli Salis – Tirano (SO)

Azienda Agricola Stefano Beltrama – Albosaggia (SO)

Azienda Agricola Averoldi Francesco – Bedizzole (BS)

Azienda Agricola Alziati Annibale – Rovescala (PV)

Azienda Vitivinicola Vanzini – San Damiano al Colle (PV)

Rivetti & Lauro -Villa di Tirano (SO)

Piemonte

Azienda Agricola Bussia Soprana – Monforte d’Alba (CN)

Società Agriviticola Voerzio Martini – La Morra (CN)

Azienda Agricola Tenuta il Falchetto – Santo Stefano Belbo (CN)

Azienda Agricola Mauro Vini – Dronero (CN)

Azienda Agricola Tojo – Santo Stefano Belbo (CN)

Azienda Vinicola il Vino e le Rose – Monperone (AL)

Azienda Agricola Tenuta Antica – Cessole (AT)

Granja Farm – Chiomonte (TO)

Beccaria Vini – Cascina Mossa – Ozzano Monferrato (AL)

Valle d’Aosta

Società Semplice Agricola Vintage – Saint Christophe (AO)

Veneto

Società Semplice Agricola Aldrighetti Lorenzo e Cristoforo – Marano di Valpolicella (VR)

Azienda Agricola DolceVera – Villa (VR)

Enjoy Valpolicella GrapeHeart gin – San Pietro in Carriano (VR)

Vettoretti Primo Società Semplice Agricola – San Giovanni (TV)

Friuli

Azienda Agricola La Magnolia – Cividale del Friuli (UD)

Viaboschi Società Agricola – Sacile (PN)

Emilia

Azienda Vitivinicola Ca’ Nova – Costamezzana di Noceto (PR)

CENTRO

Toscana

Azienda Agricola Querce Bettina – Montalcino (SI)

Azienda Agricola Podere Prato al Pozzo – Cinigiano (GR)

Tenuta Gramineta – Roccastrada (GR)

Marche

Cantina Tiberi David – Loro Piceno (MC)

Umbria

Azienda Vinicola Sartago Vini – Orvieto (TR)

Azienda Agricola La Fonte – Bevagna (PG)

Tenuta Lamborghini – Panicale (PG)

Abruzzo

Podere Castorani – Alanno (PE)

Azienda Agricola Q500 – Penne (PE)

Molise

Claudio Cipressi Vignaiolo – San Felice del Molise (CB)

SUD

Campania

Azienda Vinicola Soleadi – Tufo (AV)

Vinusco Società Agricola – Nusco (AV)

Basilicata

Azienda Vinicola Ripanero – Rionero in Vulture (PZ)

Calabria

Cantina F.lli Dell’Aquila – Cirò Marina (KR)

Sicilia

Abbazia San Giorgio – Pantelleria (TP)

Sardegna

Tanka Gioia Carloforte Società Agricola – Carloforte (SU)

Cantina Sa Defenza – Donori (CA)