Lake Como Walking Festival fa tappa alla Pliniana

Domenica 15 ottobre la diciassettesima tappa del Lake Como Walking Festival dedicato a Plinio il Vecchio raggiungerà il luogo che più si lega all’autore della “Naturalis Historia”, la Villa Pliniana di Torno, partendo dal borgo storico di Perlasca Nell’ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Torno, la passeggiata creativa “Alla fonte della bellezza. Da Perlasca a Villa Pliniana” - 15 ottobre 2023, ore 14.15.

IL TEMA

Il borgo di Perlasca e la fonte Pliniana, che aprono e chiudono il litorale tornasco, erano già tra i punti di grande interesse indicati nella prima "guida" del lago di Como, la "Descrizione del Lario" di Paolo Giovio (1537), e nella mappa gioviana rielaborata e pubblicata nel primo atlante della storia, il "Theatrum Orbis Terrarum" di Abramo Ortelio (1570). La costruzione di alcune importanti ville tra il XVI e il XVIII secolo, di cui la Pliniana è la più famosa ma non l'unica, ha accresciuto la fama dei luoghi, rendendoli tra le mete più ambite dei viaggiatori del Grand Tour. Durante la passeggiata si seguirà, attraverso narrazioni, testimonianze e letture, un filo rosso che lega l'epoca dei Plinii a quella di Giovio e arriva fino agli autori che hanno visitato e descritto Torno e le due ville tra la fine del XVIII e l'inizio del XX secolo (tra gli altri: Percy e Mary Shelley, Giovan Battista Giovio, Giovanni Berchet, Davide Bertolotti, Edith Wharton ed Hermann Hesse).

IL PERCORSO

Ritrovo alle ore 14.30 in via Roma a Torno, frazione Perlasca, all'altezza del civico 11. Si visiteranno il giardino e parte degli interni di Villa Carcano, aperta appositamente per questa iniziativa, quindi attraverso un cammino di circa 2,5 chilometri lungo la Strada Regia (percorso panoramico prevalentemente in piano su fondo di pietra, con due piccoli saliscendi), si raggiungerà l'accesso carraio di Villa Pliniana, dove saranno aperti per l'occasione sia il parco che la villa. Dopo la visita, si uscirà dal cancello pedonale dal lato della chiesa di San Giovanni, sul sagrato della quale avrà termine la passeggiata, attorno alle 18, e ognuno potrà riprendere in autonomia il mezzo scelto per raggiungere Torno (si raccomanda di considerare sia i battelli sia gli autobus essendo i parcheggi limitati).

GLI INTERVENTI

Saluti istituzionali del sindaco di Torno Rino Malacrida

Conduce la passeggiata Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni.

Interventi e letture di Vito Trombetta, poeta a presidente della Pro Loco di Torno

Letture di autori del passato a cura di Lorena Mantovanelli, attrice

Info a questo link