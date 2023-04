Lake Como Walking Festival, sulle orme di Giovio

N?ell’ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, coordinate da fondazione Alessandro Volta, l’associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Como-assessorato alla Cultura, la passeggiata creativa Il museo e altri primati. Sulle orme di Paolo Giovio in programma domenica 16 aprile. Nell’occasione verrà presentato in anteprima il box gioviano stampato proprio in occasione delle celebrazioni pliniane. Si tratta di una scatola a forma di prisma a base triangolare, all’interno della quale si trova la mappa a colori in formato da parete della mappa gioviana del Lario contenuta nel primo atlante della storia, il Teatrum Orbis Terrarum del 1570, e il libro Paolo Giovio umanista. Il museo, la mappa e altri primati con testi di autori che spaziano dal 1500 fino ad oggi (immagine in allegato). La scatola e il suo contenuto sono stati curati da Pietro Berra e stampati da New Press Edizioni con il sostegno di Fondazione Alessandro Volta. La mappa costituisce anche il “paesaggio culturale” all’interno del quale si muoveranno le 20 tappe del Lake Como Walking Festival.

Fondatore del primo museo moderno, scrisse la prima biografia di Raffaello e la prima “guida turistica” del lago di Como, dalla quale Abramo Ortelio trasse la mappa che fu inserita nel primo atlante della storia: sono alcuni dei primati dell’umanista comasco Paolo Giovio (1483-1552). La sua collezione dei ritratti di uomini illustri è stata riprodotta per la Galleria degli Uffizi e quelli di Cristoforo Colombo e di Plinio il Vecchio hanno dato vita a innumerevoli copie. Creò il mito di "Como patria dei due Plinii". Fu anche, con il fratello Benedetto, collezionista di antichità che hanno costituito il nucleo fondativo del museo archeologico odierno a lui intitolato, nonché proprietario di un’isola misteriosa nel primo bacino del Lario, oggi scomparsa. Tutti questi temi saranno affrontati durante la passeggiata con visite guidate a quattro luoghi fortemente legati a Giovio, alla sua famiglia e all'eredità culturale che ha lasciato a Como e al mondo, nonché con letture da testi suoi e di altri autori. L'iniziativa fa parte dei festeggiamenti per il 540° compleanno del grande umanista che proseguiranno il 22 aprile con altre iniziative organizzate dal Comune di Como in Pinacoteca.

I?l percorso

Ritrovo alle ore 14 alla Pinacoteca Civica (via Diaz 84). Inizio evento ore 14.30. Il percorso è di 3 km tutto nel centro storico di Como.

Prima tappa - Pinacoteca - Il percorso di visita interno alla Pinacoteca prevede, oltre alla sezione gioviana permanente, anche l'accesso in via straordinaria ai depositi, per vedere alcuni ritratti appartenuti a Giovio, tra cui quello dello stesso umanista appena restaurato, e altre opere legate alla sua villa museo e alla Como del Rinascimento. Inoltre nell'auditorium verrà proposto un approfondimento sulla mappa gioviana di "Como duorum Pliniorum patria”.



Seconda tappa: esterno Museo Giovio con illustrazione del motto gioviano "Fato prudentia minor" e del busto di Augusto che è tra i reperti più importanti della collezione di antichità rimane dello stesso Paolo Giovio



Terza tappa - Cattedrale - Tomba di Benedetto Giovio, iscrizioni latine sulla facciata e analisi dei testi e delle iconografie a corredo delle statue dei due Plinii



Q?uarta tappa - antico palazzo municipale di via Cinque Giornate (esterno) dove Francesco Giovio fu podestà nel 1849, durante la Prima guerra di indipendenza



Quinta tappa - Mostra "Ri-trovamenti. 7000 anni di storia comense" a San Pietro in Atrio - visita guidata all'esposizione promossa dal Comune di Como con Società Archeologica Comense Soprintendenza in cui si farà particolare attenzione ai legami tra gli oggetti esposti di epoca romana e gli scritti dei Plinii, di cui verranno letti alcuni brani

I?nterventi

C?onduce Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni

Visita guidata alla mostra di San Pietro in Atrio con Fulvia Butti della Società Archeologica Comense



M?odalità di partecipazione e costi

L?a passeggiata e le visite guidate sono gratuite, con iscrizione obbligatoria al seguente link. A carico dei partecipanti è il solo biglietto di ingresso cumulativo per la Pinacoteca e la mostra "Settemila anni di storia comense" a tariffa ridotta (6 euro anziché 10) che verrà corrisposto al momento della registrazione presso la Pinacoteca civica.