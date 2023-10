Lake Como Walking Festival: la storia della cartiera di Maslianico

Nell’ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Maslianico e la collaborazione dell'Archivio Storico Maslianico, la passeggiata creativa “Finché c’è carta… Dalla Naturalis Historia alle cartiere di Maslianico” - 8 ottobre 2023, ore 14.30

“Sull’uso della carta si fonda in buona parte la civiltà umana e da esso dipende, in ogni caso, il suo tramandarsi” (Plinio, “Naturalis Historia”, Libro 13, paragrafo 21). Partendo da questa citazione dalla prima enciclopedia dell'umanità, scritta da Plinio il Vecchio, si toccherà con mano la storia della carta attraverso quella delle cartiere che sono state attive lungo il torrente Breggia e la roggia Molinara dalla fine del XV secolo fino al 2010. Si visiterà quello che potenzialmente può diventare un "museo diffuso" di grande interesse storico, con l'obiettivo di prenderne maggiore coscienza e attivare forme di valorizzazione sul lungo periodo.

R?itrovo alle ore 14.30 al Municipio di Maslianico, in via XX Settembre 43. La passeggiata sarà breve (circa un chilometro) e interamente su strade urbane, ma di grande intensità, essendo previste tre visite guidate legate alle cartiere e una relazione sulla carta e i libri da Plinio a Gutenberg. Il percorso si concluderà entro le 18 nella Sala civica di Maslianico in via Burgo 7, a circa 400 metri dal punto di partenza.

aluti istituzionali del sindaco di Maslianico Tiziano Citterio e del vicesindaco Irma Bassotto.

onduce la passeggiata Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni.

isita alla mostra "La carta a Maslianico. Documenti, fotografie, oggetti" allestita dal 7 all'11 ottobre nella sala consiliare del Municipio dall'Archivio Storico Maslianico con introduzione di Giuliano Introzzi

isita alla ex Cartiera Carcano, dove sono stati mantenuti gli storici macchinari con l'obiettivo di farne un museo, guidata dal titolare Angelo Carcano

Visita alla ex Cartaria San Marco (già Burgo, oggi sede della scuola secondaria di primo grado) con l'intervento dell'ultimo proprietario, Angelo Moncini, oggi promotore del progetto Carta a mano nelle Ande (https://www.cartaamanonelleande.org/)

elazione conclusiva "Plinio e la carta: dal papiro alla stampa" tenuta da Gianfranco Manfredi, notaio e bibliofilo, nella Sala civica