Lake Como Walking Festival: Le pietre raccontano… mercanti, streghe e divinità

Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Tremezzina e la collaborazione dell'Associazione italiana Amici del presepio - sede di Tremezzina, organizza la passeggiata creativa: Le pietre raccontano… mercanti, streghe e divinità

Il programma

Ritrovo alle ore 14.30 di domenica 12 maggio 2024 sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant'Abbondio Vescovo, in via Sant'Abbondio 6, Comune di Tremezzina, località Mezzegra. Un itinerario di circa 3 km su acciottolato, sterrato e sentiero con 180 metri di dislivello, porterà a scoprire il borgo di Mezzegra, e in particolare la frazione di Bonzanigo, fortemente legata alla famiglia dei Brentano, che da mercanti di agrumi divennero "prestadenaro" in molte corti europee del 1600. Alla loro fortuna si devono la chiesa parrocchiale affrescata dell'artista intelvese Giulio Quaglio, componente di una famiglia che per circa tre secoli dipinse in tutta Europa, e diversi palazzi storici che caratterizzano il nucleo abitato, con dettagli come le "grate turche" provenienti da Buda, incastonate in edifici di sasso moltrasino.

Per l’occasione sarà accessibile anche la porzione superstite dell’antica chiesa romanica accanto alla parrocchiale. Si visiterà, inoltre, la Casa dei Presepi, collezione permanente di presepi e diorami esposta in un tipico edificio rurale ristrutturato. Un altro filo conduttore del percorso saranno i fossili, che ricordano quando al posto del Lario vi era il mare della Tetide e che hanno alimentato nei secoli innumerevoli leggende: da una ammonite, visibile vicino alla chiesa parrocchiale, si arriverà fino al primo tratto della mulattiera che porta al "Praa de la Taca", dove già sono visibili rocce caratterizzate da "impronte" fossili che furono attribuite nei secoli passati alle streghe e persino agli animali dell'Arca di Noè.

L’intero percorso sarà accompagnato da letture di poesie e prose, con la poetessa russa Julia Pikalova e l’attrice Lorena Mantovanelli, che darà voce ad Antonio Stoppani, grande studioso lariano dei massi erratici e dei fossili, e a San Francesco, inventore del presepe e autore della prima poesia in lingua italiana. Si precisa che l’unica parte in salita è quella finale e chi non si sentisse di affrontarla può terminare il percorso con la visita al borgo.

GLI INTERVENTI

Saluti di Mauro Guerra, sindaco del Comune di Tremezzina

Conduttore/narratore Pietro, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Visita al borgo guidata da Lucia Pini, autrice del libro “I mercanti di Mezzegra. I Brentano, una famiglia europea” (New Press Edizioni)

Intervento sulla Casa dei presepi di Massimiliano Fraquelli per l’associazione Amici del Presepio

La poetessa russa Julia Pikalova, molto legata al Lago di Como, leggerà alcune sue poesie in tema con la passeggiata

L'attrice Lorena Mantovanelli proporrà alcuni testi di autori del passato, in particolare di Antonio Stoppani e San Francesco

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link https://mezzegra.eventbrite.it

I soci di Sentiero dei Sogni sono coperti da polizza assicurativa, ai non soci verrà chiesto di firmare una liberatoria di responsabilità prima dell'evento. È sempre possibile partecipare a una passeggiata di prova senza essere associati