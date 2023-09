Lake Como Walking Festival: Pescaù, un borgo di santi, poeti e navigatori

Nell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Lezzeno, la passeggiata creativa

Il tema

«Ci sono due laghi italiani, ai piedi delle Alpi, chiamati Lario e Verbano, nei quali, tutti gli anni, al levarsi delle Pleiadi, si mostrano pesci notevoli per le squame fitte e acuminate, come i chiodi delle calzature», scrive Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" a proposito del pigo, detto anche lo "squartone del Lario". E nella "Descrizione del Lario" di Paolo Giovio, cui si deve la fama in epoca rinascimentale di Como quale "Patria dei due Plinii", leggiamo di altri pesci «i "bulberi”, che nelle dimensioni eguagliano la statura di un uomo, che spezzano le reti con il loro energico slancio e si sottraggono alle fiocine, poiché hanno una sorta di corazza formata da un allineamento di pesanti squame». Quale luogo d'elezione di queste creature sono indicate le grotte di Lezzeno, il borgo lariano che per tanti secoli ha primeggiato su tutti gli altri per numero di pescatori e ha ispirato storie, leggende e poesie come pochi altri.

Lungo il percorso, che si snoderà tra i boschi e la riva del lago, si intrecceranno duemila anni di luoghi, personaggi, aneddoti e letture legati ai temi della pesca, della navigazione e del sacro.

Il percorso

Ritrovo ore 14.30 al parcheggio all'incrocio tra via Pescaù e la via privata Citterio che porta alla scuola materna principe di Piemonte

Percorso ad anello di circa 3 km con un dislivello di cento metri e un tratto su sentiero e mulattiera, per cui sono raccomandate scarpe da trekking. Si attraverseranno tre frazioni a monte della strada provinciale lariana - Ponisio, Carzolina e Calvasino - percorrendo la suggestiva via crucis nei boschi che porta alla chiesetta della Santissima Trinità (aperta per l'occasione), per poi scendere il riva al lago in località Pescaù, dove pure verrà aperta la chiesa di San Giuseppe e dove si visiteranno gli storici Cantieri A. Mostes e il secentesco Palazzo del Vice Re, che risale all'epoca della dominazione spagnola. Il percorso è ad anello e la passeggiata terminerà alle 17.30 circa in prossimità del punto di partenza.

Gli interventi

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista, poeta e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni. Interviene con alcune sue poesie dedicate a Lezzeno e ai temi della passeggiata Laura Garavaglia, presidente della Casa della Poesia di Como. Visite guidate ai Cantieri A. Mostes e al seicentesco Palazzo del Vice Re con i rispettivi titolari.

Il concorso fotografico

Alle chiese di Lezzeno è riservato uno dei premi speciali promossi da Sentiero dei Sogni nell'ambito di Wiki Loves Lake Como, la sezione lariana del più grande concorso fotografico mondiale Wiki Loves Monuments in corso fino alla fine di settembre. Durante la passeggiata verranno brevemente illustrate le modalità di partecipazione da Stefano Dal Bo, vicepresidente di Wikimedia Italia. Info sul concorso qui:

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link