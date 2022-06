Lake Como Walking Festival: tutte le passeggiate di luglio

Nona tappa del Lake Como Walking Festival, un grand tour in 15 passeggiate creative sul tema del "Lario romantico", realizzato nell'ambito delle attività del Parco "Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane", che vede come capofila Fondazione Alessandro Volta. L'evento è promosso dal Comune di Bellagio e curato dall'associazione Sentiero dei Sogni.

Sabato 2 luglio, ore 9.30, passeggiata tra natura, storia e scienza nelle frazioni più rurali di Bellagio (San Giovanni, Taronico, Regatola, Suira e Guggiate) seguendo le orme di Jacopo Rezia, Alessandro Volta e altri personaggi.

Il percorso

Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.30 sulla piazza San Giovanni Battista in località San Giovanni di Bellagio (tra l'imbarcadero e la chiesa). Inizio dell'evento ore 9.45. Possibilità di parcheggio in zona, ma si può arrivare anche in battello e in autobus. La passeggiata mostrerà il lato più rurale di Bellagio, attraversando cinque frazioni (San Giovanni, Taronico, Regatola, Suira e Guggiate). Seguiremo in particolare le orme di Jacopo Rezia, famoso medico e rettore dell'Università di Pavia, e dei suoi due figli, Alfredo e Francesco, processati assieme a Silvio Pellico nel 1821 per la loro attività patriottica. Giungeremo fino alla casa dove Rezia ospitò Giuseppe Parini e Alessandro Volta, suo successore alla guida dell'ateneo pavese. Il percorso è lungo 3,6 chilometri e prevede le seguenti soste con narrazione e/o letture: chiesa di San Giovanni e Villa Trotti Bentivoglio (esterno), Casa delle bici volanti (per l'occasione il proprietario Ivan Gilardoni esporrà alcuni esemplari solitamente non visibili), Mausoleo Gonzaga (esterno), cimitero (tomba di Jacopo Rezia), casa di Jacopo Rezia (esterno), chiesetta del Cristo Re (aperta per l'occasione), giardino privato in località Suira, agriturismo La Derta, creato da Aurelia Gallarati Scotti e Luiz Melo Sousa nell'ex villa Ciceri, il "Palazzone" che appartenne al vescovo Carlo Stefano Anastasio Ciceri (Como, 26 dicembre 1618 – Como, 24 giugno 1694) e che affaccia sulla via dedicata a Teresa Cieri, agronoma che introdusse la coltivazione delle patate in Lombardia e fu sodale di Volta e Rezia.

Gli interventi

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e poeta. Interventi di Lucia Sala, autrice delle principali guide dedicate a Bellagio, e di Aurelia Gallarati Scotti, titolare agriturismo La Derta. Lettura poetica di Ivano Domenichini

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria qui.

Decima tappa del "Lake Como Walking Festival". L'evento è promosso dal Comune di Menaggio e curato dall'associazione Sentiero dei Sogni.

Sabato 9 luglio, ore 15.30, passeggiata dal lungolago di Menaggio alla frazione Castello seguendo le tracce di grandi pittori, scrittori e registi.

Il percorso

Ritrovo alle ore 15.30 in via IV Novembre 21 (incrocio con via Mazzini), nella piazzetta di fronte all'Hotel Bellavista, presso il molo di pietra da cui William Turner dipinse uno dei primi acquerelli dell'Italia nel suo viaggio del 1819. L'itinerario ad anello di 2,3 chilometri si snoda tra il lungolago e la frazione Castello e si concluderà attorno alle 18.45. Questi i punti di sosta/luoghi di visita e i personaggi ad essi collegati, di cui si racconteranno le storie e/o si leggeranno brani dalle loro opere:

1) l molo di pietra alla confluenza tra via IV Novembre e via Mazzini -William Turner e Franz Kafka, che approdò a Menaggio nella vicina, e allora funzionante, stazione dei treni

2) chiesa di Santa Marta - lettura della descrizione di Menaggio di Paolo Giovio del 1537

3) chiesa di Santo Stefano - visione della copia della Madonna di Menaggio di Bernardino Luini e racconto del perché l'originale sia finito al Louvre

4) fontana in via Castellino da Castello n. 18 dove Carlo Verdone girò due scene del film "Il mio peggior nemico" per parlare di Menaggio nel cinema

5) chiesa di San Carlo (ex castello di Menaggio, aperta per l'occasione) - racconteremo il ruolo avuto dal menaggino Castellino da Castello accanto a San Carlo Borromeo nel promuovere la Controriforma e, soprattutto, istruire il popolo lombardo

6) ponte di Caravaggio - edicola dedicata al protettore dei ponti San Giovanni Napomuceno dipinto dall'artista Enrico Vannuccini

7) cimitero - tomba e storia (e/o leggenda) di Olga Nikolaevna Romanova, che ha sostenuto in vita e ha fatto scrivere sulla propria lapide tombale di essere la figlia dello zar Nicola II di Russia

8) monumento alla tessitrice di Francesco Somaini - letture di Nathaniel Hawthorne e Mary Shelley (su Menaggio e anche sulla seta lariana)

Interventi

Introduzione/benvenuto di Valentina Pozzi, assessore alla Cultura del Comune di Menaggio. Narrazione in cammino di Pietro Berra, giornalista, scrittore e poeta. Letture di Lorena Mantovanelli, attrice. Uno dei libri da cui saranno tratte le letture, "Lago di Como Grand Tour" (a cura di Pietro Berra, Edizioni Sentiero dei Sogni, 2021), ha visto la collaborazione degli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore "Vanoni" di Menaggio.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria qui.

E ancora....

Il Lake Como Walking Festival riprenderà domenica 4 settembre con un percorso a Lenno sulle orme di Plinio il Giovane e Mary Shelley, ma noi avremo altre occasioni per ritrovarci nel mese di luglio, che vi comunicheremo presto. Intanto vi invitiamo a guardare il video dello Sbarco degli Argonauti all'orrido di Nesso realizzato dal regista Davide Comelli e a visitare il sito del Parco "Da Plinio a Volta, Viaggio nelle scienze umane":