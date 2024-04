Lake Como Walking Festival: passeggiata in trincea

Continua con il “tutto esaurito” la terza edizione del Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione dei paesaggi in cammino attraverso il format delle Passeggiate Creative. Le prime quattro tappe hanno registrato 120 partecipanti in media per ciascuna e domenica 21 aprile è in programma la quinta a Menaggio, in località Croce.

Quest’anno il tema prescelto è “Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, per celebrare importanti anniversari relativi a due grandi figli del Lario: il bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e autore de “Il Bel Paese” (1876), volume divulgativo sulle scienze naturali e le bellezze paesaggistiche che contribuì a unire l’Italia culturalmente, e il bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, che alle pietre ha dedicato gli ultimi due libri della prima enciclopedia dell’umanità, la “Naturalis Historia”.

Il festival è ideato e organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni con una rete di oltre venti partner pubblici e privati coordinata da Fondazione Alessandro Volta e gode del patrocinio del Comitato nazionale per il Bimillenario Pliniano. La passeggiata di questa domenica è sostenuta dal Comune di Menaggio e vede la collaborazione del Gruppo Alpini e degli Amici di Croce.

Il programma

Ritrovo alle ore 14 al parcheggio di via Cadorna, all'altezza del civico 162 (ex poligono di tiro), in località Croce di Menaggio. Il percorso ad anello di circa 3 km su strada asfaltate, sterrate e sentiero, con un dislivello di circa 250 metri, ci porterà a visitare il nucleo storico del borgo di Croce, con la piazza seicentesca e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quindi le fortificazioni della Linea Cadorna, la chiesetta/sacrario di San Maurizio costruita dagli Alpini nel 1975 e il punto panoramico della Crocetta. La passeggiata terminerà attorno alle ore 17. Dentro e attorno alle trincee costruite durante la Grande Guerra sono previsti alcuni momenti di letture di poesie scritte da soldati al fronte, sia poeti celebri e in qualche caso legati a Menaggio (come Clemente Rebora) sia da persone comuni, attingendo al libro “Poesie dal fronte”, curato nel 2015 da Pietro Berra con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini, il cui Gruppo di Menaggio ha restaurato e cura le fortificazioni di Croce.

Interventi

Introduce Valentina Pozzi, assessore alla Cultura del Comune di Menaggio e geologo

Conduttore/narratore Pietro, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Intervengono: Federico Cereghini, docente ed esperto di storia della Val Menaggio

Moreno Ortelli, capogruppo Alpini di Menaggio

Letture di poesie scritte da soldati al fronte a cura di Ramona Rossi

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link

In caso di “tutto esaurito” si consiglia agli interessati di monitorare il link perché è sempre possibile che a ridosso dell’evento vi sia qualche rinuncia.

I soci di Sentiero dei Sogni sono coperti da polizza assicurativa, ai non soci verrà chiesto di firmare una liberatoria di responsabilità prima dell'evento. È sempre possibile partecipare a una passeggiata di prova senza essere associati