Lake Como Walking Festival: passeggiata a creativa a Villa Tragedia di Plinio il Giovane

N?ell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival, che ha per titolo “Camminleggendo nella patria dei due Plinii”, e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Bellagio e la collaborazione di PromoBellagio e della Rockefeller Foindation, la passeggiata creativa Camminleggendo con Plinio e la principessa Walker - Bellagio

ORARI: la passeggiata sarà proposta domenica 7 maggio con numeri più bassi rispetto alle precedenti tappe del Festival, per garantire le condizioni di sicurezza richieste dall’eccezionalità del luogo e dei suoi ospiti. Si faranno due repliche per 30 persone ciascuna, la prima alle ore 10 e la seconda alle 14.30. Il ritrovo è fissato presso l'Infopoint turistico in piazza della chiesa

PERCORSO E DURATA: l'itinerario, lungo circa 3,2 km, si svolgerà tutto internamente al parco di oltre 20 ettari della Rockefeller Foundation. La durata del percorso sarà di due ore e mezza, comprensive dei momenti di racconto/lettura.

TAPPE E AUTORI COLLEGATI

Il percorso si svolgerà in sei tappe che collegheranno particolari architettonici e paesaggistici con autori che hanno visitato e descritto il luogo nel corso di duemila anni. Nel dettaglio:

1) nei pressi dell'installazione artistica per la pace "World peace flame" sarà ricordata e letta Mary Shelley che visitò il parco nel 1840 e definì Villa Serbelloni come il suo luogo preferito del Lario nel libro “A zonzo sul lago di Como” tradotto e pubblicato per la prima volta in italiano da Sentiero dei Sogni nel 2020 (da questo punto si vede anche il Grand Hotel Cadenabbia dove la scrittrice inglese alloggiò e tutta la Tremezzina);

2) nelle vicinanze dello studio Santa Caterina, a disposizione dei creativi di tutto il mondo che ogni anno vengono ospitati dalla Fondazione Rockefeller per soggiorni finalizzati a produrre nuove opere a creare momenti di confronto internazionali, si leggerà Germán Carrasco, poeta cilenoche ha dedicato alla sua esperienza presso Villa Serbelloni una poesia nella raccolta "Mantras del remos" (2015)

3) in un punto panoramico del parco da cui si vede il Grand Hotel Villa Serbelloni si ricorderà il periodo in cui anche l’attuale Rockefeller Foundation era un albergo, leggendo lettere di Sigmund Freud e della figlia Anna che ne furono ospiti all’inizio del Novecento

4) sopra il corpo centrale della villa: Paolo Giovio e la "Descrizione del Lario" scritta per Francesco Sfrondrati, che riedificò la villa nelle forme attuali nel 1537;

5) presso la statua di Plinio il Giovane verrà letta la lettera dello stesso Plinio sulle ville Comoedia e Tragoedia che possedeva sul lago di Como

6) presso i ruderi del castello sulla sommità del promontorio bellagino si farà un’immersione nel medioevo, leggendo uno stralcio del poema epico dell'Anonimo Cumano sulla guerra decennale tra Como e Milano (1118-1127), in cui riferisce dell'assalto dei comaschi a Bellagio del 1120 e del fatto che i bellagini trovarono tutti riparo proprio dentro le mura del castello. E verrà ricordato anche Leonardo da Vinci, che da qui osservò e descrisse il Fiumelatte sulla sponda opposta, a Varenna.

INTERVENTI:

Conduce Pietro Berra, giornalista e poeta, presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni

L?etture dell'attrice Lorena Mantovanelli

Interventi di Paola Canali (guida di PromoBellagio) e di Maria Grazia Gallo (psicoanalista e studiosa dei viaggi di Freud in Italia)

Tutte le precedenti tappe del Lake Como Walking Festival sono andate “sold out”, facendo registrare 150 partecipanti ciascuna. Per questa i posti sono stati esauriti in appena un’ora dall’apertura delle iscrizioni.