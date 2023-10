Lake Como Walking Festival, in cammino verso gli orti delle meraviglie 

Indirizzo non disponibile

Domenica 22 ottobre la diciottesima tappa del Lake Como Walking Festival, con partenza dall’orto di Plinio a Villa del Grumello e aperture straordinarie di Castel Carnasino e delle fortificazioni di Cardina.

Nell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Villa del Grumello promuove, e l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, la passeggiata creativa Gli orti delle meraviglie.

L'ORTO DI PLINIO

Ritrovo domenica 22 ottobre ore 14.30 sotto l'albero della canfora presso le serre di Villa del Grumello. Il percorso partirà dall'Orto di Plinio, nato da un'idea di associazione Villa del Grumello e Accademia Pliniana con la collaborazione della Scuola Agroambientale San Vincenzo. Ispirato alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, l’orto vuole essere uno strumento capace di stimolare la consapevolezza ambientale e il rispetto della Natura. È proprio alla Natura, segretamente operosa e fonte di infinite meraviglie, che Plinio dedica innumerevoli pagine di interesse e suggestioni inesauribili: la botanica è infatti trattata in ben 16 dei 37 Libri della sua “enciclopedia”. Il percorso storico-naturalistico dell’Orto di Plinio è organizzato rifacendosi alle citazioni tratte dal grande autore comasco e alle analisi delle semenze ritrovate durante gli scavi archeologici nel territorio lariano.

IL ROCCOLO, CAMPO AGRICOLO URBANO DI SAGNINO

La passeggiata, di circa 2,5 km (solo andata), terminerà attorno alle 17.30 negli orti dell'associazione Terra Viva APS in via Ostinelli 48, a Sagnino, da dove i partecipanti potranno ritornare a casa o alle auto liberamente, a piedi oppure utilizzando le linee 7 e 11 degli autobus di Asf. L’Associazione fa parte del vasto movimento di custodi della terra e di difensori della biodiversità che cercano di diffondere una cultura ambientale ed agricola rispettosa delle tradizioni dei territori e degli equilibri della terra. Il campo agricolo di Sagnino è parte del progetto “Coltivare le periferie” prevede il recupero delle terre incolte nella cintura urbana da riconvertire ad una agricoltura naturale di prossimità e un impegno nell’educazione alla responsabilità ambientale.

TAPPE INTERMEDIE: CASTEL CARNASINO, TRINCEE DI CARDINA

Il percorso passerà da due luoghi storici molto importanti, che saranno accessibili per l'occasione. Il primo è Castel Carnasino, uno dei quattro castelli della "turrita Como" (con il Baradello, Castel Nuovo e il Castello della Torre Rotonda) di cui parla Paolo Giovio nella "Descrizione del Lario" (1537). Già allora trasformato in residenza privata della famiglia Odescalchi, oggi appartiene alla famiglia Torriani.

Grazie al Gruppo di Monte Olimpino dell'Associazione nazionale Alpini sarà possibile visitare anche le postazioni di artiglieria di Cardina, parte dell'Occupazione Avanzata Frontiera Nord, la serie di fortificazioni della Grande Guerra meglio note come Linea Cadorna.

INTERVENTI

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e scrittore. Con la partecipazione straordinaria della poetessa Paola Pennecchi. Interventi di: Chiara Bignami (associazione Villa del Grumello), Massimiliano Mondelli (Accademia Pliniana), Giulio Torriani (proprietario di Castel Carnasino), Emanuele Roncoroni (presidente Gruppo di Monte Olimpino dell'Ana), Marco Lorenzini (associazione Terra Viva). Letture di Lorena Mantovanelli, attrice

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link: