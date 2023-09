Lake Como Walking Festival: L’orrido di Molina e la poesia dell’acqua

Nell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni nazionali del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Faggeto Lario, la passeggiata creativa

“L’orrido di Plinio e la poesia dell’acqua" - domenica 10 settembre, ritrovo ore 10 presso l'imbarcadero della frazione Riva di Faggeto Lario; la fine della passeggiata, che si snoderà per circa un chilometro in piano, è prevista per le 12.45

Il percorso

"?Con questa bocca aperse alla natura / talora al mio gran Plinio i suoi secreti, / tacendo l'onde ad ascoltar intente". Sono i tre versi finali della poesia La grotta di Plinio sotto i lochi di Molina, contenuta nella raccolta Le delitie et meraviglie del Lario (1627) del letterato Luigi Rusca. L'autore si immagina che l'orrido di Molina abbia suggerito a Plinio il Vecchio passi della sua Naturalis Historia, la prima enciclopedia dell'umanità in cui i fenomeno naturali hanno un risalto preminente e molta attenzione è data all'acqua, definita dal grande comasco "elemento [che] domina tutti gli altri". L'orrido di Molina, rivelatosi in tutta la sua maestosità solo nel 1814, quando venne fatta brillare una roccia che disvelò la cascata alta 45 metri, è stato una delle attrazioni più descritte dagli autori del Grand Tour in visita sul Lario, ma dalla strada è invisibile e vi si accede solo da una proprietà privata, per cui oggi è tra i luoghi meno visitati e più misteriosi del lago di Como. Proprio l'orrido sarà una delle cinque tappe della passeggiata, in occasione della quale verranno aperti anche altri spazi privati di pregio lungo la riva di Faggeto Lario: i giardini di Villa Giù, della residenza storica Domus Plinii 1792 e di un'abitazione nei pressi dello stesso orrido.

Gli interventi

Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni, c?onduce la passeggiata e legge brani di autori storici dedicati all'orrido di Molina e ad altri luoghi della riva di Faggeto. Letture sul tema dell'acqua dei poeti Alessandra Corbetta, Roberto Deangelis, Julia Pikalova, Wolfango Testoni e Vito Trombetta. Saluti istituzionali del sindaco di Faggeto Lario Angela Molinari

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria