Passeggiate sul lago di Como: Manzoni e il Sasso del Lupo, sulle orme di Plinio e Stoppani a Blevio

Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Blevio e la collaborazione della Protezione Ambientale di Blevio e di alcuni cittadini e artisti bleviani, organizza la passeggiata creativa Blevio, Manzoni e il Sasso del Lupo. Sulle orme di Plinio e Stoppani

Programma

Ritrovo alle ore 14.30 di domenica 28 aprile 2024 al Municipio di Blevio, in via Caronti 54. Un percorso ad anello di circa 4,5 km su acciottolato, strada sterrata e sentiero, con un dislivello di circa 300 metri, ci farà attaversare cinque frazioni di Blevio (Sorto, Mezzovico, Meggianico, Cazzanore e Sopravilla) camminando per un tratto lungo la Strada Regia. Quindi saliremo per mulattiere e sentieri ai monti di Blevio dove si trovano il Sasso del Lupo, uno dei massi erratici più leggendari del Triangolo Lariano, e la cappella della Madonna del Rosario. La passeggiata si concluderà nella piazzetta del Berin in località Sopravilla, dove con Antonella Fontana, creatrice del marchio di gioielli in carta, cristalli e pietre dure PapiJoux, approfondiremo la trattazione pliniana dedicata alle pietre preziose nel libro XXXVII della Naturalis Historia e dove saranno esposte alcune opere in tema di artisti bleviani del collettivo LAB (Lago Arte Borgo). Rinfresco a cura della Pro Loco di Blevio.

Il percorso non è adatto a persone che non siano abituate e camminare in montagna e in salita.

Interventi

Saluti del vicensindaco di Blevio Luca Monti e dell'assessore alla Cultura Silvia Cappi

Conduttore/narratore Pietro, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Interventi di Tiziana Tettamanti, curatrice del Parco Mosaici di Blevio, e di Antonella Fontana su alcune pietre preziose citate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia"

Sono previste letture di un raro poema giovanile di Alessandro Manzoni composto a Blevio e ambientato al Castel Baradello e di alcuni brani dalle opere di Antonio Stoppani e di Plinio il Vecchio

Testimonianze di Mauro Cappi, responsabile della Protezione Ambientale di Blevio, e di altri bleviani

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link