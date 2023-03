Lake Como Walking Festival: Eupili, il lago dei libri

Prenderà il via da questa citazione pliniana la passeggiata creativa “Eupili, il lago dei libri”, in programma sabato 25 marzo a Pusiano, seconda tappa del Lake Como Walking Festival 2023, che è partito lo scorso 12 marzo con un percorso “sold out” da Brunate a Como. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Sentiero dei Sogni con il sostegno del Comune di Pusiano e la collaborazione dell'associazione Promoterre, n?ell’ambito delle attività del Parco “Da Plinio a Volta” e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta. Lungo il cammino i luoghi attraversati si intrecceranno con i testi degli scrittori che da Plinio fino al Novecento hanno tratto ispirazione dal lago di Pusiano e dal territorio circostante.

I?l percorso

Ritrovo ore 14.30 nel cortile di Palazzo Carpani Beauharnais (via Mazzini 39), sede del Comune di Pusiano. L’itinerario si sviluppa lungo un anello di 4km con 185 metri di dislivello. Dalla riva del lago si salirà al Santuario della Madonna della Neve, aperto per l’occasione, passando dalle cave di pietra un tempo utilizzate dalla Cementeria di Merone e da alcuni suggestivi punti panoramici, compreso il Parco del Roccolo. Sono previste cinque tappe con letture degli autori che hanno eternato il lago di Pusiano nei secoli: da Plinio il Vecchio a Giuseppe Parini, da Stendhal a Hugo von Hofmannsthal, da Carlo Linati al grande poeta Giampiero Neri, da poco scomparso. Faranno da sfondo al cammino anche le suggestioni pittoriche che in questi luoghi hanno trovato Giovanni Segantini e i coniugi tedeschi Federico e Carolina Lose, nonché la mappa dei laghi briantei disegnata da Leonardo da Vinci.

G?li interventi

S?aluti istituzionali del sindaco di Pusiano Fabio Galli

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente di Sentiero dei Sogni

L?etture di Lorena Mantovanelli (attrice)

I?nterventi storici e letterari di Pieremilio Bonfanti (presidente Promoterre), Giancarlo Molteni (autore del libro "Pusiano, il paese dei tramonti"), Paolo Pirola (presidente dell'Associazione culturale Brianze e curatore di un'edizione del "Diario del viaggio in Brianza" di Stendhal) e Renato Ornaghi (curatore di pubblicazioni e mostre sui Lose e Leonardo da Vinci in Brianza)

L?e casette per lo scambio di libri

Nell’occasione verranno inaugurate due casette per lo scambio di libri volute dal Comune di Pusiano, che vanno a implementare i punti di bookcrossing sul territorio comasco, raccogliendo l’appello dell’associazione Sentiero dei Sogni a dare concretezza attraverso queste “pietre miliari culturali” al motto pliniano “Nessun libro è tanto cattivo da non essere utile in qualche sua parte”. Si invitano i partecipanti che lo desiderano a portare un volume da "liberare".

