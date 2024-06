Lake Como Walking Festival: a Brienno sulla via delle pietre

Nelle prime undici tappe ha sempre raggiunto il “tutto esaurito” la terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", progetto curato dall'associazione Sentiero dei Sogni con la collaborazione di Fondazione Alessandro Volta e di una rete di amministrazioni locali. Domenica si terrà la dodicesima – La poesia delle pietre – sostenuta dal Comune di Brienno. Hanno collaborato, per aprire tutti i siti storici di interesse, la parrocchia e il Gruppo Alpini, mentre l’associazione Noi di Brienno organizzerà il pranzo (facoltativo).

IL PROGRAMMA

La giornata prevede due eventi con iscrizioni separate, quindi si può scegliere se partecipare a uno solo o a entrambi. Per tutti e due il ritrovo è sul sagrato della chiesa della Madonna del Ronco, vicino al cimitero (via Regina 124)

ORE 10.30-12.15

Visite a tre monumenti storici solitamente chiusi al pubblico, intervallate da letture di poesie:

- La Chiesa della Madonna del Ronco o Chiesa della Madonna Immacolata, costruita tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo su un più antico oratorio, si trova su uno spuntone di roccia a picco sul lago, che permette di spaziare con lo sguardo da Como a Tremezzina.

- Il Mausoleo Comitti: tomba dell’omonima famiglia proprietaria dell’azienda specializzata nella produzione di orologi, barometri e termometri ad alta precisione. Il mausoleo è stato voluto all’inizio del XX secolo da Luigi Fedele Comitti per celebrare la figura del padre Onorato Ferdinando Comitti (1819-1887).

- La galleria di mina: sotto il sagrato della chiesa della Madonna del Ronco si trova la “galleria del Puncett” (il nome deriva direttamente dal toponimo della località in cui si trova), che risale alla Grande Guerra e fa parte della cosidetta “Linea Cadorna”, che aveva lo scopo di bloccare eventuali invasioni dal nord.



ORE 14-17.30

Passeggiata ad anello lungo la "Via della Poesia", un percorso che abbina scorci paesaggistici e nuclei abitativi rurali alle poesie di Elsa Somalvico, scritte e dedicate a Brienno. Il percorso è di circa 5,3 chilometri con 300 metri di dislivello, interamente su mulattiere e sentieri con diversi saliscendi. Adatto solo a chi è abituato a camminare in montagna. Obbligatori per partecipare scarpe da trekking e bastoni.

GLI INTERVENTI

Saluti di Matteo Vitali, sindaco di Brienno

Conduttore/narratore Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Interventi di: Ornella Cruder, assessore alla Cultura e ideatrice della "Via della Poesia"; rappresentanti del Gruppo Alpini Brienno

Letture di Mirna Ortiz, Lorena Mantovanelli, Ramona Rossi e Ornella Canadè

Ospite speciale la poetessa russa Julia Pikalova

PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link