Lake Como Walking Festival: alla scoperta dei borghi di Lezzeno

Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Lezzeno e la collaborazione di Pro Lezzeno, organizza la passeggiata creativa; I lavori della pietra.

Il programma

Ritrovo alle ore 14.30 di domenica 2 giugno davanti al cantiere nautico Iron Marine, in via Fornace 78 a Lezzeno, località Casate lago. Un itinerario di circa 4 km quasi tutti su tipiche stradine in acciottolato, con un dislivello complessivo di circa 90 metri, ci porterà a scorprire 4 delle 11 frazioni che compongono il paese di Lezzeno, partendo da quella più a Nord (Casate) per proseguire attraverso Villa, Cendraro e Sossana e, infine, tornare al punto di partenza attraverso un percorso ad anello che si dipana tra la riva del lago e la Strada Regia. Si partirtà dalla ex fornace, trasformata in cantiere nautico mantenendo però la ciminiera e altre caratteristiche architettoniche che ricordano una delle attività tipiche del lago di Como ormai scomparse, ovvero la produzione della calce.

Grazie alla disponibilità della proprietà Airon Marine, si effettuerà una visita all'edificio e se ne racconterà la storia, quindi la passeggiata proseguirà nel borgo di Villa fatto di case di pietra e caratterizzato dalla presenza di un mulino e della chiesetta di San Rocco, aperta per l'occasione. Lungo il percorso si incroceranno luoghi che sono stati teatro di episodi storici - come la casa dei Silva frequentata da Silvio Pellico e leggendari, come la "Piazzet di mascher" a Sossana, che si credeva luogo di incontro delle streghe. Forti anche le suggestioni paesaggistiche: per un tratto si camminerà tra la spiaggia e una passeggiata romantica in riva al lago e per un altro tratto nei borghi a monte, con ampie vedute panoramiche.

Gli interventi

Conduttore/narratore Pietro, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Interventi di: Paolo Molinari, titolare del cantiere nautico Iron Marine; Rodolfo Vaccarella, architetto che ha curato la ristrutturazione della ex fornace

L'attrice Lorena Mantovanelli proporrà alcuni testi di autori del passato legati a Lezzeno

Ospite speciale la poetessa Laura Garavaglia, leggerà alcune poesie sue e di altri autori dedicate al Lago di Como