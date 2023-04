Lake Como Walking Festival 2023, apertura straordinaria di atelier e giardini privati a Blevio

“Arte e profumi sulle orme di Plinio” - s?abato 22 aprile 2023 ore 14.30 a Blevio la quarta tappa del Lake Como Walking Festival 2023 con l’apertura straordinaria di atelier e giardini privati, della chiesetta di Sorto amata da Giuditta Pasta e l’esposizione temporanea di alcuni mosaici inediti dedicati a Giuditta Pasta e Maria Taglioni.

«Finora, quanto a essenze aromatiche, si è considerato il valore che in questo ambito hanno le foreste, ed erano già di per sé, prese a una a una, cose straordinarie: tutte queste essenze il lusso si compiacque di mescolarle e di trarre dalla loro combinazione un unico odore: così furono inventati i profumi…» Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, libro VIII

N?ell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, coordinate da Fondazione Alessandro Volta, l’associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Blevio nonché la collaborazione di artisti e cittadini bleviani, una passeggiata dedicata all'arte e ai profumi, collegando Plinio con i talenti e gli atelier di artisti e creativi che hanno scelto di vivere a Blevio.

I?l percorso

R?itrovo alle ore 14.30 al Municipio di Blevio in via Caronti 54. Il percorso di circa due chilometri si snoderà lungo un tratto della Strada Regia e sulle caratteristiche stradine di pietra di due delle sette frazioni che compongono il territorio bleviano, Sorto e Sopravilla. È noto che la "Naturalis historia", prima enciclopedia dell'umanità pubblicata dal comasco Plinio il Vecchio nel 77 d.C., abbia dato un contributo fondamentale alla conoscenza della storia dell'arte antica, lo è molto meno invece la miniera di informazioni che contiene su un'altra storia, quella dei profumi. Intrecceremo questi due temi per scoprire altrettante frazioni di Blevio e conoscere alcune persone di talento, che operano proprio nel campo delle arti visive e di quella profumiera e che hanno scelto Blevio come borgo di elezione dove creare i propri atelier. Grazie alla loro disponibilità, a quella del Comune e anche della parrocchia, saranno aperti per l'occasione diversi spazi (la chiesetta di Sorto amata da Giuditta Pasta, giardini privati e studi di artisti) solitamente non accessibili al pubblico e verranno esposte opere d'arte in alcuni punti tra i più caratteristici del paese, compresi due mosaici inediti dedicati a Giuditta Pasta e Maria Taglioni, che andranno prossimamente ad arricchire il Parco Mosaici bleviano. Antonella Fontana ha realizzato per l'occasione delle macerazioni di materie prime profumate utilizzate già all'epoca di Plinio (rosa e mirra) di cui i partecipanti potranno fare un'esperienza olfattiva e tattile.

G?li interventi

S?aluti istituzionali di Silvia Cappi, assessore alla Cultura del Comune di Blevio

C?onduce Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni

Letture di Lorena Mantovanelli dalla “Descrizione del Lario” (1537) di Paolo Giovio

I?nterventi di: Antonella Fontana (esperta dell'arte profumiera e creatrice di gioielli di carta con il marchio Papi Joux); Giovanna Riva (autrice del libro "Eli Riva 1921-2007. Segni nel territorio", illustrerà le opere dell'"ultimo dei Magistri Cumacini" presenti nella parrocchiale di Blevio), Tiziana Terramanti (artista e curatrice del Parco mosaici di Blevio), Anna Scarrone (coordinatrice della rassegna Lago Arte Borgo).

C?on la partecipazione degli artisti: Aude Calemard, Kimiyasu Kato, Giovanni Pusterla e Mimmo Totaro

P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link