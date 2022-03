La proposta della prima stagione ufficiale del Parco Letterario "Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane", sarà caratterizzata dalla prima edizione del "Lake Como Walking Festival", un grand tour in 15 tappe, promosso da Fondazione Volta con gli enti locali partner del progetto, sul tema del "Lario romantico" ideato e curato dall'associazione Sentiero dei Sogni.

"Seguendo le orme di celebri scrittori, poeti, artisti, musicisti e scienziati - scrive Pietro Berra - compiremo un viaggio in 15 tappe, che avrà come filo conduttore il "Lario romantico", scelto in omaggio ai bicentenari di un poeta, Percy Shelley, e di uno scultore, Antonio Canova, che hanno lasciato tracce importanti sul lago di Como. Il programma si apre il 5 marzo nel 195° della morte di Volta e si conclude il 22 ottobre, ovvero il sabato prima dell'anniversario della morte di Plinio il Vecchio, massimi interpreti del genius loci lariano e personaggi chiave del Parco Letterario "Da Plinio a Volta", la cui convenzione istitutiva verrà firmata nei prossimi giorni, come ha annunciato questa mattina il segretario della Società Paesaggio Culturale Italiano nel corso di una conferenza stampa in cui abbiamo presentato il programma. Numerosi ospiti arricchiranno, come sempre, i percorsi con testimonianze e letture. “Canovaccio” attorno al quale si svilupperanno le narrazioni è il libro “Lago di Como Grand Tour”, che abbiamo pubblicato lo scorso anno":

Il programma

Domenica 20 marzo, Brunate

In un albero c’è un violino d’amore: i boschi di Alda Merini

Letture poetiche nelle corti e sul sentiero frequentati dalla poetessa bambina

Comune di Brunate

Info e iscrizioni: https://merinibrunate.eventbrite.it

Sabato 26 marzo, Blevio

In punta di piedi nel romanticismo

Sulle orme di Maria Taglioni, Mary Shelley, Giuditta Pasta e Cristina Trivulzio di Belgiojoso

Comune di Blevio



Domenica 10 aprile, Torno

A Villa Pliniana con “L’ultimo uomo”

Torno d’autore: i Plinii, gli Shelley, Hesse e Calzini

Fondazione Alessandro Volta

Domenica 15 maggio, Tremezzina

Canova, Shelley e la complessità della bellezza

A Villa Carlotta nell’ambito del Festival della Luce – IX edizione

Fondazione Alessandro Volta



Sabato 11 giugno, Brunate

Amore in liberty a Brunate

L’ultimo idillio di Pencio Slavejkov e Mara Belceva

Comune di Brunate



Domenica 19 giugno

Sbarco degli Argonauti all'orrido di Nesso

Una barca piena di poeti approda alla ricerca della bellezza

Comune di Nesso



Domenica 26 giugno, Lezzeno

Acque sublimi

Da Rozzo a Villa sulle tracce di poeti, artisti e patrioti

Comune di Lezzeno



Sabato 2 luglio, Bellagio

Volta, Rezia e i patrioti lombardi

Natura e scienza nei borghi di San Giovanni e Regatola

Comune di Bellagio



Sabato 9 luglio, Menaggio

L'Europa delle arti. Da Turner a Manzoni

I luoghi dell’ispirazione dal lungolago di Menaggio al borgo di Loveno

Comune di Menaggio



4 settembre Lenno, Tremezzina

Alla Madonna del Soccorso con Mary Shelley e Plinio il Giovane

Un percorso alle origini del mito del Lario

Comune di Tremezzina



Domenica 18 settembre, Cernobbio

I giardini delle meraviglie. A Cernobbio sui passi di Edith Wharton

Dalla riva a Casnedo tra parchi ricchi di storie d’autore

Comune di Cernobbio



Sabato 8 ottobre, Faggeto Lario

In vino veritas: la vite sul Lario tra storia e poesia

Camminleggendo attorno al torchio cinquecentesco di Palanzo

Comune di Faggeto Lario



Domenica 16 ottobre

Contrabbandieri di ideali e bellezza. Passeggiata transfrontaliera tra musica e libri

Tra Maslianico e Vacallo sulle orme di Dottesio, Mazzini, Puccini e Leoncavallo

Comune di Maslianico



Sabato 22 ottobre

Per amore di una donna

Passeggiata romantica nella Como dei Plinii

Comune di Como

Diventa socio di Sentiero dei Sogni

Associati qui