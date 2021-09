Lake Como Design Festival, terza edizione al Teatro Sociale

Torna il Lake Como Design Festival, un'esperienza immersiva nella città di Como dal 6 al 10 ottobre 2021. Un momento di esposizione, riflessione e ricerca intorno al tema History Repeating. La nuova scala urbana dell'iniziativa mette il festival nella condizione di svolgere una funzione pubblica, pur essendo un attore privato che unisce con la sua attività diverse realtà del territorio. Lake Como Design Festival è un evento ideato e prodotto da Wonderlake Como.

Il Ridotto del Teatro Sociale di Como ospita la mostra History Repeating. Come i designer guardano alla storia, mostra collettiva a cura di Marco Sammicheli. La mostra indaga la storia del design moderno e contemporaneo come un arcipelago di isole da navigare. La mostra cercherà di evidenziare in che modo designer e aziende guardino al passato e quanto esso possa essere un tema di progetto ricco di sfumature. Dal passato possono nascere diverse interpretazioni, alcune nostalgiche, attente a consolidare una posizione, altre che corrispondono a differenti approcci metodologici come la rielaborazione, la provocazione, l’affiliazione, altri ancora come fonte di ricerca da cui ripartire. Una mostra nella quale dialogano insieme i pezzi di alcuni tra i più importanti designer internazionali: Alvar Aalto, Chiara Andreatti, Andrea Branzi, Luigi Caccia Dominioni, Cristina Celestino, Marco Dessì, Francesco Faccin, Ferruccio Laviani, Ico Parisi, Pierre Paulin, Gio Ponti.

Questa terza edizione del Festival vedrà l'apertura al pubblico anche di Palazzo Mantero, altro gioiello architettonico della città, edificato nel 1923 e progettato per essere abitazione privata e sede dell'attività di Riccardo Mantero - fondatore di Mantero Seta - e diventato sede storica dell'Azienda, leader internazionale nella creazione e produzione di accessori e tessuti d'abbigliamento alto di gamma. All’interno del palazzo, Lake Como Design Festival presenta Reeditions, un progetto che arreda alcune sale della storica residenza e mette in scena una serie di riedizioni del vasto scenario del design del '900. Un appuntamento che invita a riflettere sul tema delle icone e delle sue interpretazioni, una fonte di ispirazione per i designer contemporanei e un'occasione per scoprire Palazzo Mantero, aperto per la prima volta al grande pubblico.