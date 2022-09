Lake Como Design Festival edizione 2022, tutto il programma

Lake Como Design Festival annuncia la sua quarta edizione – dal 17 al 25 settembre a Como – rinnovando il suo format fatto di mostre, talk ed eventi all’interno di luoghi storici, inediti o dimenticati del territorio comasco e della città. Il concept del festival punta ad instaurare un dialogo originale

tra storia, architettura, design e arte.

Il tema di questa edizione, ideata come sempre da Lorenzo Butti, sarà il Neo-nomadismo, un concetto che spazia in modo fluido tra la vita reale e quella digitale: una ricognizione sui nuovi nomadismi culturali e lavorativi, su quelli da sempre presenti nella storia dell’umanità e legati oggi al divario economico e ai cambiamenti climatici. Un'indagine su come il costante movimento di persone stia caratterizzando questo momento storico, influenzando anche la creatività.

Il programma dell’edizione 2022 comprende ERRANTI, una mostra collettiva curata da Francesca Alfano Miglietti (FAM) che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più conosciuti artisti e designer italiani e internazionali.

Ritorna in questa edizione l’open call per designer indipendenti, editori e gallerie dedicata al design contemporaneo ospitata presso il Museo delle scienze Casartelli: tutte le opere presentate dagli espositori saranno vendute attraverso un’asta online in collaborazione con Catawiki. Il design sarà protagonista anche alla Casa Bianca, storica residenza affacciata sul Lago di Como e aperta per la prima volta al grande pubblico, realizzata in collaborazione con Galerie Philia, che ospiterà una selezione di progettisti all’interno degli spazi della storica residenza. Al giornalista Prashanth Cattaneo è stata affidata invece la curatela della sezione talk presso Villa Gallia, dal titolo Refreshment: un’opportunità preziosa per incontrare e conoscere in una location esclusiva del Lago di Como autori ed esperti del design italiano. Accanto alle location istituzionali, il festival prevede poi una serie di progetti off nella città di Como.

ERRANTI, Palazzo del Broletto e altri luoghi

Il programma dell’edizione 2022 comprende ERRANTI, l’arte oltre il limite del visibile: opere che ci sono, esistono, ma si sottraggono allo sguardo, un progetto artistico e territoriale curato da Francesca Alfano Miglietti (FAM); un percorso che si snoda al Broletto ma anche nelle sedi del festival e in altri luoghi. Un progetto da scoprire attraverso un pedinamento alla ricerca dell'opera e del luogo.

Le opere vengono immaginate come guide cui è affidato il compito di definire il percorso e le modalità che definiscono un orizzonte. Una mostra pensata come cammino e come un allenamento al racconto, un modo per spostare il proprio punto di vista. Ma soprattutto Erranti è la tematica che attraversa le opere, perché errante è la storia degli esseri umani, una storia di movimenti, diversità e scambi, noi stessi siamo tutti degli ‘incroci’, tanto biologicamente quanto culturalmente.

Francesca Alfano Miglietti ha scelto 20 importanti personalità, provenienti dal mondo dell’arte e del design: Hanna Burkart, Franko B, Letizia Cariello, Gianni Cinti, Cesare Fullone, Alessandro Guerriero, Stephan Hamel, Francesco Jodice, Roberto Kusterle, Enzo Mari, Antonio Marras, Sandro Mele, Bruno Munari, Andrea Nacciarriti, Daniela Novello, Fabio Novembre, Marco Paganini, Lucia Pescador, Cesare Pietroiusti, Franco Raggi, le cui opere suggeriscono differenti attitudini, modi di vivere e pensare il rapporto mutante tra identità, territorio e confine. Fotografie, video, installazioni, oggetti, progetti che danno lo spunto per riflessioni sull’idea dell'andare, sulla propria idea dell'opera come condizione nomade in bilico tra territori fisici e simbolici. Opere e luoghi: una combinazione che porterà il pubblico a farsi a sua volta spettatore attivo, attento ed errante...

Design Contemporary Selection, Museo delle scienze Casartelli

La Sala del Nobel del Museo delle scienze Casartelli ospiterà una selezione dedicata al design contemporaneo occupando il centro della prestigiosa sala circondata dalle antiche armadiature a vetri: un sistema espositivo lungo che ospita capolavori di oggettistica scientifica originali. Design Contemporary Selection esporrà i progetti di designer indipendenti, editori e gallerie selezionati dal Festival insieme a Catawiki tra i partecipanti all’open call promosso dal festival fino al 15 luglio 2022.

Tutte le opere presentate, infatti, saranno messe in vendita attraverso un’asta online in collaborazione esclusiva con Catawiki. Visitato in Europa per oggetti da collezione, arte e design, con 10 milioni di visitatori mensili unici da 60 paesi, Catawiki ha collaborato con importanti partner e istituzioni come Maison & Objet, Architectural Digest France e l’olandese ELLE Decoration per cui ha creato aste speciali co-curate che mostrano le tendenze attuali del design e del lifestyle.

Special Guest, Casa Bianca

Il design sarà protagonista anche alla Casa Bianca, storica residenza affacciata sul primo bacino del Lago di Como e aperta per la prima volta al grande pubblico in occasione di questa quarta edizione. La villa ospiterà all'interno delle sue sale una selezione di progettisti in collaborazione con Galerie Philia. Galleria internazionale di design contemporaneo e arte moderna che, con sedi a New York, Ginevra, Singapore e Città del Messico, Galerie Philia promuove una selezione di opere in un approccio transculturale che diventa una rete di radici armoniosamente interconnesse in un'ampia collezione eterogenea che rivela la bellezza di ogni sua creazione unica.

Lorenzo Bini, Agustina Bottoni, Cara/Davide, Samuel Constantini, dAM Atelier, Piotr Dabrowa, Draga & Aurel, Emelianova Studio, Pietro Franceschini, Karu Design, Jan Garnareck, Lupo Horio?kami, Morghen Studio, Frederic Saulou sono i protagonisti di questa installazione unica nei due piani di Casa Bianca.

Refreshment Design Talk, Villa Gallia

Al giornalista Prashanth Cattaneo è stata affidata invece la curatela della sezione di incontri presso Villa Gallia, dal titolo Refreshment design talk un’opportunità preziosa per incontrare e conoscere in una location esclusiva del Lago di Como autori ed esperti del design italiano.

Il programma dei design talk della quarta edizione di Lake Como Design Festival vedrà ospiti architetti e designer, professionisti del settore, intellettuali italiani di rilievo nazionale e internazionale che affronteranno – da prospettive e con competenze diverse – il tema del Neo-nomadismo condividendo il proprio lavoro e l’amore per il design.

Prashanth Cattaneo (Ullal - India, 1984) è pedagogista e giornalista pubblicista. Si interessa di design, musei, educazione attraverso l’arte contemporanea e il patrimonio culturale dagli anni universitari; si è laureato in Scienze della Formazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha frequentato AMA - Antropologia museale e dell’arte. Corso di Perfezionamento in Beni Demoetnoantropologici all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha partecipato a progetti nazionali e internazionali con l’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte - ANISA; è stato educatore in alcune scuole della città di Lecco e società di servizi culturali. Lavora per l’Associazione Centro Orientamento Educativo - COE seguendo anche progetti culturali ed educativi in Italia e all’estero, da ultimo la Libre Académie des Beaux- arts di Douala in Camerun. Ha promosso e coordinato mostre e la pubblicazione di libri su temi culturali e formativi, alcuni dei quali con artisti e designer. Aveva le mani d’oro (Rubbettino Editore, 2022) è il suo libro che racconta il progetto di arte e design da lui promosso e nato dalla collaborazione tra Pino Deodato, il Lanificio Leo e la Galleria Melesi.