Lake Como Design Festival 2024 dedicato alla leggerezza: il programma, le date e le nuove location

Lake Como Design Festival continua il suo viaggio e annuncia la sesta edizione, dal 15 al 22 settembre 2024 nella città di Como e intorno al suo lago. La Leggerezza è il filo conduttore di questo nuovo appuntamento che accompagna il visitatore in un percorso diffuso alla scoperta di mostre e installazioni site-specific per approfondire il tema da diversi punti di vista. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di leggerezza, quella stessa leggerezza raccontata da Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane che “si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso”.



Un’esigenza costante nel tempo che sempre ci ha spinti verso l’illusione di poter ignorare la forza di gravità e avvicinarci al cielo. Dal volo meccanico di Leonardo alla costruzione della Tour Eiffel, dall’utilizzo del vetro a quello dell’aerogel, il “pensiero leggero” coinvolge da sempre differenti ambiti - architettura, fisica, chimica, letteratura, teatro, arte, design - e ci accompagna in un nuovo appuntamento dove la leggerezza trova il giusto equilibrio tra forma, materia e movimento.

LIGHTNESS IN PROGRESS

Progetti, collezioni e opere d'arte uniti dalla leggerezza nella forma e nella materia

Questa nuova edizione vede l’apertura al pubblico di un gioiello della città, Villa del Grumello. All’interno della villa, Lake Como Design Festival presenta un nuovo percorso espositivo che si sviluppa attraverso le diverse sale al piano terra e al primo piano. Una selezione di progetti inediti, collezioni di opere, oggetti e complementi d'arredo, provenienti da differenti realtà (gallerie, designer indipendenti, artisti, aziende, editori, archivi), si susseguono uniti dalla leggerezza nella forma e nella materia.

CONTEMPORARY DESIGN SELECTION

Panoramica sul design contemporaneo indipendente

Novità di questa nuova edizione sarà l’apertura al pubblico del Chilometro della Conoscenza, in collaborazione con Associazione Villa del Grumello e Fondazione Antonio Ratti, che ospiterà la nuova Contemporary Design Selection di Lake Como Design Festival. Localizzato in prossimità del centro della città di Como, il Chilometro della Conoscenza riunisce, attraverso parchi secolari per un totale di 15 ettari, differenti architetture tra serre, cappelle, limonaie e darsene in cui, come in una kunsthalle diffusa, troveranno spazio gli allestimenti dei progetti selezionati da Giovanna Massoni per dare vita a un nuovo percorso espositivo diffuso, immerso nel verde e affacciato sulle rive del Lago di Como.

THE FORM OF LIGHTNESS

Mostra collettiva che ripercorre un secolo di leggerezza in una selezione di differenti sedute

La leggerezza può essere un modo contemporaneo per trovare il giusto equilibrio fra natura e artificio. Leggerezza non solo fisica, con la riduzione del materiale utilizzato, ma anche visiva. Leggerezza che permette di ottenere un oggetto discreto, che non si impone e che rispetta l'ambiente.

STORIES OF PAPER

Un viaggio “leggero” tra opere, oggetti e complementi d'arredo realizzati con carta e suoi derivati

Questa nuova edizione vedrà l?apertura al pubblico di Spazio Natta. Al suo interno, Lake Como Design Festival mette in scena una selezione di lavori che accompagna il visitatore in un viaggio “leggero” tra opere, oggetti, complementi d'arredo e installazioni realizzati con carta o suoi derivati. La ricerca sulla carta nell'ambito del design nasce sempre più dalla volontà di utilizzare materiali dai minimi impatti ambientali, sostenibili e riciclabili. Il risultato sono oggetti all'apparenza fragili, ma sorprendentemente solidi, realizzati spesso con scarti produttivi e con le più svariate tecniche.

OFF 2024

Un viaggio alla scoperta di progetti e di luoghi dentro e fuori le antiche mura

Continua in questa sesta edizione il nostro viaggio dentro e fuori le antiche mura della città dedicato alla scoperta di una selezione di progetti e luoghi nascosti, solitamente chiusi al grande pubblico. Le mura di Como, che circondano su tre lati il centro storico cittadino, sono ancora ben conservate per quasi la totalità del perimetro originario e risalgono al periodo medievale. Vennero costruite per la prima volta su iniziativa di Giulio Cesare, nella prima metà del I secolo a.C. circa 20 metri all'interno delle strutture oggi visibili. Questi presidi facevano parte di una complessa struttura difensiva che oggi conservano al loro interno una fitta rete di strade, corti e giardini.

COMO RAZIONALISTA

Le visite guidate tra storia e modernità

Durante le giornate della sesta edizione del festival, offriremo la possibilità di conoscere e approfondire alcune delle opere più importanti della Como razionalista, accompagnati da architetti e storici dell’arte del nostro territorio.