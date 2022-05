Lake Como Comic Art Festival torna a Villa Erba nel weekend

Il Centro Espositivo e Congressuale Villa Erba ospita la terza edizione di Lake Como Comic Art Festival, evento dedicato esclusivamente alla Original Art, ovvero ai disegni originali realizzati a china sotto forma di tavola o di striscia, pezzi unici oggetto di una caccia accanita da parte dei collezionisti di tutto il mondo.

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio gli ambienti della suggestiva Villa Erba di Cernobbio, gioiello architettonico di fine Ottocento e casa vacanze del regista Luchino Visconti e del centro espositivo, ospiteranno i più noti artisti del fumetto a livello internazionale. Tra questi spiccano: Frank Cho, Adam Kubert, Alan Davis, Sean Phillips.

La manifestazione è un’occasione di incontro ravvicinato e rilassato con gli artisti del mondo del fumetto internazionale. I partecipanti sono a numero chiuso e questo garantisce la possibilità di avere un contatto diretto con gli autori senza la pressione di file interminabili che inevitabilmente si presentano alle normali conventions legate al fumetto. Tutto è stato costruito in modo da creare l’atmosfera ideale per propiziare la conoscenza diretta tra appassionati e disegnatori.

Oltre agli artisti, saranno presenti alcuni dei maggiori dealer di tavole originali americani e italiani e un paio di case d’asta, dai quali si potranno trovare le tavole originali dei più grandi artisti dei fumetti al mondo.

Villa Erba – spiega Piero Bonasegale (Direttore Generale di Villa Erba SpA) è orgogliosa di essere stata confermata come location per ospitare una manifestazione internazionale così importante che consolida un nuovo filone economico e culturale di nicchia per Villa Erba e per il territorio. Una ulteriore opportunità di visibilità e di promozione per creare networking e portare nel mondo l’immagine unica del centro internazionale espositivo e congressuale Villa Erba e della destinazione Lago di Como.