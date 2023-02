Lake Como Comic Art Festival, le date dell'edizione 2023 a Villa Erba

Il (LCCAF) è un evento creato da alcune delle persone che hanno fondato il Big Wow Comic Fest in California e il Paris Comic Expo. Contrariamente ad altre comic convention, LCCAF si concentrerà sulle tavole originali e i migliori creatori di tutto il mondo nel settore dei fumetti: ciò che invece non sarà presente sono ospiti dei media, cosplayer o venditori di ninnoli solo marginalmente legati al mondo dell’arte del fumetto. Chiaramente questi hanno un posto in alcune convention, ma non al LCCAF. Quest'anno si terrà ancora sul lago di Como, a Villa Erba di Cernobbio dal 12 al 14 maggio.

Un’altra tendenza deprecabile è la continua espansione di molte altre convention in cerca di sempre più partecipanti, al punto che gli spettacoli sono così affollati che in pochissimi riescono ad avere accesso a panel e creatori. LCCAF eviterà questo mare di umanità limitando rigorosamente il numero di biglietti a soli 1000. Si, mille! Un sistema per ritornare a quei giorni in cui un fan poteva veramente interagire con il suo creatore preferito, comprare direttamente da lui (o lei…) tavole originali o commission e farsi autografare gli albi preferiti.

Con un pubblico molto limitato, la splendida posizione e la possibilità di incontrare i migliori artisti di fumetti, gli organizzatori sperano che questo festival diventi il ??nuovo evento ottimale sia per i creatori sia per i fan.