Alla scoperta degli intrecci millenari tra uomo e natura nel Parco Spina Verde ai margini della città di Como. Il percorso parte dall’impianto di potabilizzazione in caverna sotto il Baradello, che per un periodo ha ospitato anche un laboratorio di Fisica sinergico con quello del Gran Sasso, fino alle cave della Molera di Camerlata, che richiamano una celebre frase del “protoecologista” Plinio il Vecchio: “Tentiamo di raggiungere tutte le fibre intime della terra e viviamo sopra le cavità che vi abbiamo prodotto, meravigliandoci che talvolta essa si spalanchi o si metta a tremare, come se, in verità, non potesse esprimersi così l’indignazione della nostra sacra genitrice”. Il cammino sarà accompagnato da letture e da una visita guidata finale al Castel Baradello.

A cura dell’associazione Sentiero dei Sogni, nell'ambito del Lake Como Walking Festival e del Festival della Luce Lake Como promossi dal Fondazione Alessandro Volta

“Passeggiata al centro della Terra”, Como, sabato 13 maggio, ritrovo ore 14.30, davanti all'Impianto di potabilizzazione di via Castel Baradello,

Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore.

I?nterviene Luigi Picchi, poeta e biografo di Plinio il Vecchio.

V?isita guidata al Castel Baradello a cura di Slow Lake Como

Si ringraziano per la collaborazione le Lereti Acqua Gas Spa, Parco Regionale Spina Verde e Slow Lake Como

P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link.