Lago di Como: al Grumello si celebra la Giornata Mondiale degli Alberi:

In occasione della Giornata Mondiale degli Alberi, Villa del Grumello celebra il proprio patrimonio naturalistico con una giornata di eventi e di attività per adulti e bambini, a ingresso libero domenica 19 novembre, dalle 10 del mattino a metà pomeriggio.

La giornata sarà importante occasione per inaugurare le targhe donate da Regione Lombardia per valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico costituito dagli alberi monumentali presenti nel Parco del Grumello. Il cedro del Libano, la Magnolia grandiflora, il gruppo dei Pini e il Ginko Biloba (particolarmente affascinante in questa stagione): sono questi gli alberi riconosciuti monumentali e ai quali sono dedicate degli appositi cartelli identificativi contenenti dati botanici e storico culturali delle diverse specie.

Ad aprire la giornata alle ore 10.00 i disegni e gli acquerelli della pittrice botanica Silvana Rava, che incanterà con la copia dal vivo del grande Cedro, dispensando nel contempo consigli preziosi a tutti coloro – neofiti ed esperti - che con fogli e matita (messi a disposizione dall’organizzazione) vorranno cimentarsi con il disegno e gli acquerelli en plain air.

Segue, alle ore 11.00, la passeggiata tra gli splendidi esemplari arborei con l’esperta agronoma Anna Zottola accompagnata dalle “note itineranti” di Flavio Minardo e dalle letture di testi celebri dedicati agli alberi e al bosco, curate dall’attrice Cristina Quadrio. Un alto momento di contemplazione naturalistica tra suoni e parole. Al termine della passeggiata, sul limite dove il giardino botanico incontra il bosco, si intreccia un momento dedicato alla sensibilizzazione verso la cura dei nostri boschi, con interventi di Anna Zottola per l’Associazione VdG, Pietro Berra per l’Associazione Sentiero dei Sogni ed Emanuele Roncoroni del Gruppo Alpini di Monteolimpino (CO).

Il pomeriggio della domenica, a partire dalle ore 15.00 in Serra, è dedicato soprattutto ai bambini (dai 6 anni) e alle famiglie, con la narrazione teatralizzata aperta a tutti “Piante in viaggio: le grandi esploratrici” di e con Marta Stoppa e con la musica dal vivo della violinista Giulia Larghi. Nella giornata dedicata agli alberi non poteva certo mancare un pensiero solidale agli ulivi del Salento colpiti dalla xylella: in occasione della Giornata Mondiale degli Alberi 2023, il Parco del Grumello ed i suoi ulivi sono amici di “Olivami, adotta un ulivo del Salento”: iniziativa solidale di conoscenza e sensibilizzazione (www.olivami.com).

La permanenza nel Parco sarà allietata dalla presenza del ristoro aromatico e spontaneo del Grumello a cura di La Breva catering.

Tutte le iniziative proposte sono gratuite e aperte a tutti previa prenotazione tramite il sito www.villadelgrumello.it

La cura del cedro del Libano, della Magnolia, dei Pini domestici e del Ginco Biloba è resa possibile grazie al progetto Vis Medicatrix naturae finanziato dal “PNRR restauro e valorizzazione di Parchi e Giardini storici”.