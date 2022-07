Lago di Como, Villa Cipressi: una festa per la Regina

Un viaggio nel tempo domenica 31 luglio 2022 presso la meravigliosa Villa Cipressi a Varenna – del Gruppo R Collection Hotels. Un’esperienza memorabile e unica, tra le esclusive sponde del Lago di Como, per omaggiare la Regina Victoria. Correva l’anno 1838 quando la Regina decise di soggiornare all’allora Hotel Royal, e proprio per questo celebre avvenimento, la proprietà decise di aggiungere il nome Victoria, un omaggio ancora vivo dopo oltre un secolo di storia, dando così vita al rinomato Hotel Il Royal Victoria.

Come vuole la tradizione, a fine luglio la famiglia Rocchi organizza un evento in onore della Regina e, anche quest’anno torna la nuova edizione della Festa della Regina! Un evento elegante e glamour, dal tocco Food&Fashion con uno spettacolo pirotecnico e un menu di alta cucina, per festeggiare una delle donne più potenti della storia. Nel passato la regnante trascorse una vacanza sul lago di Como e scelse l’Hotel Royal Victoria quale location per trascorrere un periodo di riposo lontana dagli impegni di corte. Fu proprio il lago a fare innamorare la Regina. Scelse infatti una camera vista lago per l’ora del tè delle cinque e per riposarsi dopo le lunghe passeggiate con gli uomini di corte lungo gli itinerari che, ancora oggi, accompagnano i turisti.

Domenica 31 luglio sarà una serata indimenticabile, durante la quale saranno servite cinque portate con ottime specialità dallo chef Paolo Bullone. Un percorso sensoriale con elementi che tracciano le linee di una nuova linea sensoriale per catturare le papille gustative degli ospiti. Il nuovo Chef dell’Hotel Royal Victoria e Hotel Villa Cipressi partirà dalla base della scelta di una materia prima di altissima qualità, per proporre una cucina con proposte raffinate ed eleganti.

Si viaggerà sul lago con un percorso di idee enogastronomiche che troveranno spazio in tavola nel parco di Villa Cipressi, immersi in un’atmosfera dal panorama mozzafiato!

Hotel Royal Victoria e Villa Cipressi

L’Hotel Royal Victoria è un’antica dimora patrizia affacciata sul lago e trasformata in un hotel quattro stelle di grande charme ed eleganza, dove gli arredi storici creano una dimensione fiabesca completata dalla vista lago di molte camere e suite e da quella incantevole delle camere da cui si gode la vista sulla piazzetta del romantico borgo antico.

Le 43 camere e suite sono servite da tre spazi convegnistici rispettivamente di 90 (Sala Vittoria), di 30 (Sala Camino) e di 10 posti (Sala Gounod) e da due ristoranti: il Royal Gourmet di 150 posti e il più informale Victoria Grill di 50 posti, entrambi aperti sia agli Ospiti dell’hotel e sia alla Clientela esterna. Gli spazi fascinosi ed eleganti ne fanno un luogo ideale per meeting ed eventi. L’Hotel Royal Victoria dispone di un pontile privato che offre una soluzione logistica particolarmente apprezzata dalla Clientela e che è a disposizione anche degli Ospiti che fanno riferimento a Villa Cipressi, un altro gioiello firmato R Collection Hotels.

L’Hotel Villa Cipressi con 31 camere e suite è una struttura quattro stelle in cui la presenza storica è mirabile: si tratta infatti di una dimora storica ottocentesca in cui le preesistenze medievali, del Quattrocento e del Seicento, si integrano perfettamente in un progetto di ristrutturazione che è riuscito a valorizzare gli ambienti e le loro peculiarità, dai lampadari preziosi ai mobili in legno intagliano di tradizione lariana, fino agli affreschi quattrocenteschi di vivo e intenso colore locale. La struttura è ideale per eventi, cerimonie, attività all’aria aperta ed esperienze creative. Tre spazi per eventi – un pergolato di ottanta posti, una sala degli stucchi di 45 posti e una sala affrescata con motivi naturalistici di 45 posti – e tre terrazze vista lago che possono accogliere fino a 110 persone, sono servite da un bar esterno e creano un’atmosfera ideale.

Quello che accomuna e dà valore di unicità a questi due strutture alberghiere è il magnifico Giardino Botanico, che si inserisce nella tradizione più nobile del paesaggio lariano e che si distende dolcemente sul lago. Il Giardino Botanico gode di un eccezionale microclima che consente alle agavi, ai cipressi e alle palme di crescere rigogliosi e permette di passeggiare immersi nella straordinaria biodiversità e nella lussureggiante natura di questi paesaggi dell’anima adagiati sulle rive del lago. Area protetta, il giardino è terrazzato e giunge fino al lago con un percorso su tre livelli ed è aperto al pubblico a pagamento, mentre è liberamente fruibile per gli Ospiti dell’albergo e per i partecipanti alle cerimonie e agli eventi che qui si svolgono. Il giardino è inserito nella directory dei Grandi Giardini Italiani e questa è insieme una preziosa referenza e una conferma della sua sorprendente unicità.