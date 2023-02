Lago di Como, Villa Carlotta: prime aperture speciali in attesa dell’avvio della nuova stagione

La meravigliosa Villa Carlotta, gioiello del Lario, si prepara al grande avvio della stagione 2023 con le prime due aperture al pubblico di sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo. Dopo il successo dell’edizione 2022, torna l’appuntamento con “Carnevale Vegetale”. Sabato 25 febbraio, alle 14.30, i cancelli del parco si apriranno per ospitare il laboratorio, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, per realizzare una bellissima maschera con gli elementi che la natura metterà loro a disposizione. Sabato 4 marzo spazio alla creatività anche per gli adulti, a cui è rivolto il laboratorio per realizzare una “Ghirlanda di primavera”. Appuntamento alle 14.30 con l’esplorazione del parco alla ricerca dei primi fiori e dell’ispirazione giusta che, grazie alla guida di un esperto, daranno vita a una magnifica ghirlanda.

L’apertura ufficiale della stagione 2023 sarà sabato 18 marzo, data attesa dai tantissimi visitatori desiderosi di ammirare il risveglio della natura e la primavera che sboccia tra i viali e le aiuole di Villa Carlotta, con le incantevoli fioriture di camelie, azalee, rododendri e rose.

Il 2022, con oltre 200 mila visitatori, ha fatto registrare numeri che non si vedevano dal 2019, premiando una stagione ricca di eventi e proposte culturali di alto livello, fra cui le fortunate mostre legate alle celebrazioni per il bicentenario della morte di Antonio Canova. La stagione 2023 si preannuncia altrettanto interessante.

La stagione 2023 si preannuncia altrettanto interessante. L’arte contemporanea sarà quindi ancora una volta protagonista, sia in museo che in giardino, dove sono in corso i lavori previsti nell’ambito del progetto “Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio” con cui l’Ente Villa Carlotta ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intento è di aprire al pubblico altri spazi di visita del giardino per valorizzare i numerosi percorsi che dalla villa conducevano nella zona alta del compendio. Al progetto anticipato, si aggiungeranno altre rilevanti novità che saranno meglio illustrate nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2023 in programma per lunedì 13 marzo.