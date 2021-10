Il lago di Como e la Tremezzina gastronomica: Cucina del Territorio e Cultura dell’Accoglienza

Una bella iniziativa gastronomica in Tremezzina dal 29 ottobre al 5 dicembre. "Da anni - afferma il sindaco Mauro Guerra - la rassegna gastronomica ha rappresentato l’evolversi delle stagioni in Tremezzina: il calore e i colori dell’estate hanno lasciato spazio alla dolcezza dell’autunno, ai suoi profumi ed ai suoi tenui colori. Mai avremmo pensato di vivere un periodo così impegnativo come questo, sotto tutti i punti di vista: l’emergenza sanitaria ci ha portati a riconsiderare numerosi aspetti della nostra esistenza, e con essi è cambiato anche il fluire della routine quotidiana. Necessitava un segnale di speranza, una voglia di ripartenza, la ripresa quindi delle nostre abitudini, ancorché rispettose delle regole e delle limitazioni poste a tutela della salute nostra e dei nostri concittadini".

"Ed è con questo spirito - aggiunge Guerra . che, insieme all’associazione turistica e alla Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina abbiamo voluto proporre “Tremezzina gastronomica” come segnale di speranza e di voglia di ripartire Per questo abbiamo voluto sostenere l’importante iniziativa autunnale, con l’obiettivo di ridare ai nostri cittadini ed ai ristoratori un segnale di fiducia nel futuro, accompagnata dall’ottimismo che naturalmente viene stimolato da una buona cena accompagnata dai prodotti della nostra terra. Questa rassegna è l’occasione per gustare insieme, in amicizia, cibi e piatti tipici, per ritrovarsi in locali che hanno contribuito e contribuiscono a comporre l’identità, il modo di essere comunità e di aprirsi e offrirsi al mondo, di questo straordinario territorio Un appuntamento tradizionalmente imperdibile in Tremezzina, dopo l’estate, per condividere i piaceri della tavola, dell’accoglienza, dell’amicizia. Per apprezzare la bellezza che questa terra sa offrire, in tutte le stagioni".

"Dopo un difficile 2020, culminato con un ennesimo lockdown e la chiusura forzata dei Ristoranti dal mese di Ottobre- ricorda Alberto Cetti, presidente dell’Associazione Turistica Tremezzina - quest’anno abbiamo la possibilità di Organizzare la Rassegna “Tremezzina Gastronomica” e siamo sicuri che otterrà il medesimo successo delle stagioni scorse. Il nostro territorio ha vissuto una stagione estiva che ha riportato molti turisti sul nostro lago, le misure contro il diffondersi del contagio, che abbiamo tutti, con non poca fatica messo in atto, stanno dando i risultati sperati, così, anche se la Pandemia non è ancora giunta al termine, potremo continuare il nostro lavoro ed offrire la nostra ospitalità. Un doveroso ringraziamento alla Delegazione Lariana dell’Accademia italiana della cucina che ci concede il suo patrocinio anche quest’anno. Mai come negli ultimi anni si è reso necessario utilizzare tutte le risorse per valorizzare il nostro territorio e le sue strutture … e cosa meglio di prodotti tipici e ricette della tradizione?"

Tutto il programma delle serate culinarie è disponibile qui.