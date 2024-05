Lago di Como: un ricco programma di eventi per un fine settimana a Villa Carlotta 

Sabato 18 maggio torna “Notte la museo”, evento che darà ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza unica, scoprendo il museo e i tesori che custodisce avvolti dalle magiche atmosfere serali.

Due gli appuntamenti in programma:

Notte al museo KIDS

Viviamo il Museo a lume di candela! Visitiamo la Villa a luci spente, come fossimo ancora nell'Ottocento, quando non c’era elettricità. Cosa succede la sera in un Museo? Le opere, i personaggi dei ritratti e gli oggetti si animano in una storia piena di suspence e mistero… i bambini e le bambine saranno partecipi del racconto e potranno cambiare il corso degli eventi!

Ore 20.30 Età: 6-11 anni

Costo: +4 euro sul ticket di ingresso



Notte al museo

Visita narrata per adulti

Chi non ha mai desiderato visitare un museo dopo l’orario di chiusura? E se questo museo trova spazio nelle sale di una magnifica Villa affacciata sul Lago di Como, il fascino e la bellezza di questo luogo unico vi regaleranno un’esperienza a dir poco indimenticabile. Vi invitiamo ad esplorare con noi gli spazi e le opere in una serata magica, illuminati solo da piccole torce, che sapranno svelare gli aspetti più nascosti e sorprendenti dei capolavori di Villa Carlotta.

Una visita speciale anche nei sotterranei della villa, alla scoperta di un percorso immersivo nella quotidianeità dei secoli passati (1884-Vita in Villa).

ore 20.45 e 22.00

Costo biglietto + 6 euro adulto

Evento in occasione della Notte europea dei Musei patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM. Dal 2005 i musei di tutta Europa si aprono contemporaneamente oltre l’orario di chiusura.

Info e prenotazioni nella Sezione EVENTI del sito www.villacarlotta.it



GIORNATA MONDIALE DELLE API

19 Maggio 2024 — ore 11.00

In occasione della Giornata delle Api (20 maggio), Villa Carlotta propone il 19 maggio una visita con laboratori ed esercizi di immedesimazione.

Le api e gli insetti impollinatori sono importantissimi per il mantenimento della biodiversità e della sicurezza alimentare. Per poterle tutelare e aiutare nel loro importante lavoro è bene conoscerle un po’ meglio!

Come guardano, cosa vedono? Come si muovono tra i fiori e cosa fanno di tanto fondamentale per la sopravvivenza del pianeta? Un percorso per bambini che vogliono immedesimarsi per un pomeriggio nella vita di un’ape tra i fiori di Villa Carlotta, imparando come vive, cosa vede e come comunica con le altre api.

Evento all’interno del progetto Vis medicatrix naturae in collaborazione con Associazione Villa del Grumello nell’ambito del PNRR investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: interventi di restauro e valorizzazione dei parchi e dei giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea-NexTGenerationEU”.

Costo: ticket + 3 euro (famiglia +6 euro)

Età: 5-11 anni

L'evento verrà attivato al raggiungimento del minimo di partecipanti