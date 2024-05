Lago di Como: con il Fai alla scoperta del magico labirinto di Brienno

Al via la prima edizione di Quadrofinestra, l’iniziativa del FAI Giovani Lombardia, vero e proprio museo a cielo aperto del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate all’unicità del nostro territorio lombardo. I Giovani del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano della Lombardia apriranno le finestre su scorci e vedute singolari che caratterizzano il paesaggio variegato della nostra regione con dieci appuntamenti: da Mornico Losana a Bergamo, da Brescia passando per Brienno, Pavia, Porto Mantovano, Robecchetto con Induno, Lecco, Vaprio d’Adda e San Colombano al Lambro.

Il Gruppo FAI Giovani di Como vi aspetta il 5 maggio alle ore 15 per un originale appuntamento nel centro storico di Brienno, il "paese labirinto", ovvero una caccia al tesoro fotografica. Un evento dedicato ai giovani per conoscere un antico borgo affacciato sul lago: i partecipanti riceveranno alcune fotografie di punti particolarmente suggestivi e dovranno trovarli con l'aiuto di indizi e indovinelli. Al termine è previsto un aperitivo sulla terrazza del ristorante Bri'en, per godere insieme di un tramonto lariano!

Ritrovo sul piazzale della Chiesa dei Ss. Nazaro e Celso (Via del Porto 1, 22010 Brienno) alle ore 15.00.

Contributo a partire da € 15 per iscritti FAI e € 20 per non iscritti FAI.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco alla quota di benvenuto FAI giovani di € 15 tra i 18 e i 35 anni e di rinnovo alla stessa quota.

Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi.

In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato a domenica 12 maggio. Per informazioni: como@faigiovani.fondoambiente.it

Di seguito un riassunto di tutti gli appuntamenti in Lombardia:

Il primo evento regionale targato FAI Giovani Lombardia si apre con l’iniziativa del Gruppo dell’Oltrepò pavese, che domenica 21 aprile alle ore 16 porterà alla scoperta del Castello di Mornico Losana (PV) e dei suoi scorci suggestivi. Il secondo appuntamento di aprile è atteso per domenica 28 a Bergamo, nella cornice di Palazzo Terzi. Cinque gli eventi #Quadrofinestra che arricchiranno il calendario di maggio: Palazzo del Broletto con il FAI Giovani di Brescia (4 maggio), una caccia al tesoro nel centro storico di Brienno con il FAI Giovani Como (5 maggio), una visita al giardino settecentesco del Collegio Borromeo e agli Horti Borromaici a Pavia (11 maggio), Villa Schiarino Lena a Porto Mantovano con i Volontari di Mantova (15 maggio) e una visita alla Cascina del Guado con i Giovani dell’Ovest Milano (25 maggio). L’8 giugno invece è previsto un doppio appuntamento previsto in cui si farà tappa a Lecco e Vaprio d’Adda rispettivamente con i Gruppi FAI Giovani di Lecco e del Vimercatese. #Quadrofinestra terminerà il 9 giugno insieme ai Giovani di Lodi in cui si andrà scoperta delle cantine Panizzari a San Colombano al Lambro.

A chi non è mai capitato di finire per caso davanti ad una finestra, guardare fuori e dire “Sembra un quadro!”, un po’ ad ognuno di voi credo! E quale regione si snoda tra panorami su laghi grandiosi, montagne maestose, pianure sconfinate, architetture pazzesche? La nostra cara Lombardia, che vogliamo raccontare attraverso un percorso chiamato “Quadrofinestra” alla sua prima edizione, una serie di visite alla scoperta delle finestre lombarde, per farvi conoscere la nostra prima selezione di scorci pittoreschi, curiosi, mai visti. Questa la visione del progetto condivisa dai Coordinatori Regionali FAI Giovani della Lombardia, Mattia Billiato e Alberto Airoldi.

Anche il Presidente Regionale FAI Lombardia, Andrea Rurale, ha commentato l’iniziativa: È la prima volta che si realizza un progetto regionale che vede coinvolti attivamente così tanti Giovani. Il nostro paesaggio merita di essere scoperto da più prospettive e vissuto attraverso esperienze differenti: sono proprio la valorizzazione e il racconto della diversità del territorio le chiavi di lettura dell’evento regionale. Grazie alle iniziative organizzate dai Giovani Volontari della Lombardia si narrerà del paesaggio, avendo modo di affacciarsi sulle sue bellezze e peculiarità.

Per l’appuntamento in provincia di Como non potevamo che scegliere una Quadrofinestra sul lago! Un evento coinvolgente e (speriamo) divertente, creato dai giovani per i giovani, per invitare tutti a conoscere il territorio lariano e a godere della sua bellezza.

Conclude così Sara Chiaroni, Capo Gruppo del FAI Giovani di Como. Informazioni e prenotazioni.