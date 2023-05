Lago di Comics, si arricchisce di ospiti l'atteso Festival all'Ex Galoppatoio di Villa Erba

Dal 30 giugno al 2 luglio l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà Lago di Comics, un nuovo format sviluppato da MyNina in partnership con Villa Erba, con La Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido, un festival di tre giorni che unisce l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con tantissime proposte di birre artigianali. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, saranno allestiti stand tematizzati e organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intero pomeriggio fino ai concerti live della sera.

Dopo l’annuncio dei primi Special Guests del Festival, si arricchisce il programma con nuovi grandi nomi e tante altre attività.

Venerdì 30 giugno

MAURIZIO MERLUZZO, doppiatore, attore, influencer – con la serie Youtube “Cotto & Frullato” – e presentatore, insieme ad Ambra Pazzani (famosa cosplayer), farà un intervento, intervistato da Simone Savogin, sul mondo del doppiaggio, attingendo dalle esperienze della sua carriera in cui ha dato la voce ai protagonisti di famosi film e serie TV ("Shazam!", "Vikings", "La Fantastica Signora Maisel", "Catfish", "Fratelli in Affari"), cartoni animati ("Dragon Ball Super", "Naruto", "One Punch Man") e videogames ("Overwatch", "League of Legends", "Assassin’s Creed", "Call of Duty").

CLAUDIO SCIARRONE, tra i maggiori talenti internazionali del fumetto Disney, sarà presente per tutti e tre i giorni del festival con uno stand personale e presenterà il nuovo libro Technoldogy (2023), graphic novel pubblicata da Feltrinelli Comics che vede Sciarrone ai disegni e ai testi Francesco Artibani (creatore di PK e di Monster Allergy e scrittore di Topolino), affiancato da Fausto Vitaliano (scrittore di Monster Allergy e Paperinik).

Oltre a “PKNA”, Sciarrone ha disegnato gli adattamenti a fumetti di diversi film tra cui Alla ricerca di Nemo e WALL•E. Per Nickelodeon disegna le Tartarughe Ninja. È autore completo della miniserie Foglie rosse per “Topolino”. Per Marvel e Disney ha reinterpretato Spider-Man in una nuova serie a fumetti. Inoltre ha lavorato in vari ambiti artistici, dai videogiochi per Nintendo alla musica.

GIANPIERO KESTEN, uno dei podcaster più in voga negli ultimi anni e ideatore del podcast “Cose Molto Umane” (per il quale ha ricevuto il premio “Italian Podcast Awards” come Podcast dell'anno, Migliore creatività originale e miglior podcast indie), conduttore della trasmissione “PopCast: Kestorie”, insegnante e scrittore, per questa occasione, sarà protagonista, insieme all’amico SERGIO GERASI, fumettista e musicista italiano, disegnatore di Dylan Dog che, tra tutte le sue attività, firma il libro a fumetti "G&G" (opera dedicata a Giorgio Gaber che riceve il Premio “Miglior Graphic Novel FullComics 2010”), di una doppia intervista sui loro progetti e di un meet&greet.

SCUOLA DEL FUMETTO di Milano avrà il suo stand nell’area dedicata alle attività attraverso cui si svilupperà parte del Festival e terrà un workshop sul mondo dei fumetti (60 min).

CENTOMETRI, casa editrice indipendente del fumetto sportivo, farà un intervento di sensibilizzazione con l’obiettivo di distruggere gli stereotipi sociali e sulla disabilità.

PUNKREAS, storico gruppo punk-rock con all’attivo, nella loro trentennale carriera, 14 album in studio, il cui live sarà preceduto dall’opening dei THE FIGHETTAS, cover-band punk rock italo-americana esplosiva e dissacrante.

Sabato 1 luglio

ALE E FRANZ e DAVIDE VAN DE SFROOS terranno un talk a 3 in cui il cantautore, in veste inedita, parlerà della sua passione per il mondo dei fumetti e dell’animazione e della scrittura dei suoi brani che hanno come protagonisti dei Super Eroi, mentre i due comici racconteranno della loro esperienza come doppiatori di Alex e Marty nel film d’animazione “Madagascar”.

PIETRO UBALDI, voce di Capitan Barbossa, Patrick stella in Spongebob, Doraemon, Uan, Tazmania, Meow, Scooby-doo, farà un talk sul doppiaggio dei cartoni animati più iconici di cui è doppiatore, sulla sua carriera, e terrà una prova di doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico, a seguire un meet&greet.

DAVIDE PASSONI, poeta, illustratore, musicista e animatore sociale esperto in musicoterapia, presenterà “Poesia Potente e Chitarra Tonante”, uno spettacolo di Poesia e Musica ad alto contenuto di Fulminato di Mercurio, che suona come un concerto, parla come un reading e agisce come il globo terrestre. In costante rivoluzione.

PUPETTI TUTTI MATTI, un progetto ideato da Lorenzo Badioli, autore, illustratore, animatore, che, con i suoi video ironici popolati da pupazzetti dai colori accesi e voci simpatiche e dallo humor a tratti irriverente, ha conquistato in poco tempo un enorme pubblico su Instagram e su TikTok.

MIKE COLUCCI, ideatore, insieme a Antonio Nati, del progetto Arcade Story, terrà dei panel sul mondo dei videogiochi Arcade, coinvolgendo alcuni ospiti.

SCUOLA DEL FUMETTO di Milano, come per la giornata di venerdì, avrà il suo stand nell’area dedicata alle attività attraverso cui si svilupperà parte del Festival e terrà un workshop sul mondo dei fumetti (90 min).

SHOW DELLE PRINCIPESSE DISNEY, spettacolo di intrattenimento per i più piccoli che potranno vivere una piccola favola Disney con le loro beniamine.

Domenica 2 luglio

DAVIDE TOFFOLO, uno dei più importanti fumettisti italiani e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, presenterà il suo libro “Bestiario”, una galleria di disegni accompagnata da testi autografi, che hanno come protagonisti animali da cortile ed esotici dalle abitudini a volte molto umane, come in una moderna favola.

ALESSIO PUCCIO, voce italiana di Harry Potter, Peeta in Hunger Games, Ranuncolo in The Witcher e molti altri, farà un talk sul doppiaggio della saga di Harry Potter, sulla sua carriera e terrà una prova doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico e cosplayer, a cui seguirà un meet&greet.

MASSIMO TRIGGIANI, doppiatore esperto, attore e nerd (recita nell’Ispettore Coliandro e Don Matteo, presta la voce a personaggi come Verme Grigio del Trono di Spade, Reggie di Riverdale e Alexios di Assassin’s Creed Odyssey, farà un intervento sul doppiaggio seguito da un meet&greet.

MIKE COLUCCI terrà, come per la giornata di sabato, dei panel sul mondo dei videogiochi Arcade, coinvolgendo alcuni ospiti.

TRITY, artigiana e cosplayer con esperienza decennale (ha lavorato con noti brand di comic, gaming, intrattenimento e giochi da tavolo come Riot Games, J-pop, Nacon, Hoyoverse, Magic e Warner Bros) presenterà la GARA TRA COSPLAY, un momento in cui una giuria sarà chiamata a valutare e decretare il miglior costume presente al Festival. Seguirà meet&greet con Trity.

SHOW DELLE PRINCIPESSE DISNEY, anche in questa giornata, dedicheranno il loro spettacolo ai più piccoli coinvolgendoli nella magica esperienza delle più celebri favole.

THE SPLEEN ORCHESTRA, band di otto elementi, un progetto che omaggia il mondo musicale e poetico di Tim Burton e Danny Elfman.

Il Festival si svilupperà attraverso varie attività nel parco, suddiviso per aree: Area Game curata da Arcade Story, che vanterà titoli iconici degli anni 80/90 che hanno fatto la storia dei videogames e verrà allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico potrà giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80. Ci saranno poi aree tematiche con cosplay, diversi stand di fumetterie, librerie, action figure, gadget e tanto altro. Sarà, inoltre, allestita un’area meet&greet dove gli ospiti delle varie giornate incontreranno il pubblico dopo i loro interventi per autografi, firmacopie e foto.

Durante LAGO DI COMICS sarà attiva anche un’Area Food & Beverage con un'infinità di proposte per tutti i gusti. La selezione food truck a cura di Paneliquido sarà capitanata da MEATCREW, il food truck “DEVASTANTE” di Mocho, king del junk food e di tutto quello che è cibo made in USA! Inoltre il pubblico potrà trovare cucina tipica messicana, gyoza, specialità romanesche, emiliane e molto altro!

La selezione beverage vedrà al suo centro un'incredibile proposta di birre artigianali di altissima qualità, marchio di fabbrica delle aree Food & Beverage seguite da Paneliquido. L’evento avrà due presentatrici, LaVaLend, performer e creator e Arianna Craviotto, doppiatrice e speaker, entrambe Disneyane per scelta, che medieranno alcuni interventi e presenteranno spettacoli, talk e la gara cosplay.

LAGO DI COMICS è il nuovo e inedito appuntamento dell’estate cernobbiese di MyNina, in partnership con Villa Erba, con la Città di Cernobbio e con Teatro Sociale Como e in co-produzione con Paneliquido, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”.

Il calendario del Festival, con altri ospiti e attività, è in aggiornamento

Biglietti in vendita su TicketOne e sito del Teatro Sociale di Como

13,50€ + prevendita. I bambini da 0 a 8 anni non compiuti entrano gratis

Apertura porte ore 16.00