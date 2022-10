Lago di Como, Villa Pizzo: foliage e magie d'autunno

Ottobre, nel mese dei primi foliage autunnale che colorano il Lago di Como e le sue ville di tinte calde, Villa Pizzo propone quattro appuntamenti, per grandi e piccini, per godere della bellezza autunnale in riva al lago. Un viaggio di oltre seicento anni tra storia e arte, natura e botanica.

Ecco gli appuntamenti di ottobre

- Domenica 16 ottobre alle ore 15.00: Passeggiata guidata – Benvenuto Autunno

Una passeggiata guidata tra Villa e parco, per scoprire la lunga storia di Villa Pizzo,

fortemente intrecciata con quella dell’intero territorio comasco, e per conoscere le perle

botaniche che il grande giardino ospita;

- Domenica 23 ottobre alle ore 09.30: Passeggiata guidata – In Vino Veritas

Una passeggiata guidata della Villa e del parco, al termine della quale, in collaborazione con l’associazione Invincible Diving di Cernobbio e l’azienda agricola Vitivinicola Cernobbio, verranno fatte riemergere cinque anfore piene di nettare divino, che da quasi un anno giacciono sul fondo del lago, “cantina” naturale e sperimentale. Il vino delle anfore, una volta imbottigliato, verrà venduto e il ricavato verrà dato in beneficienza all’associazione sub cernobbiese;

Durata delle visite: 2 ore circa

Costo: Biglietto intero 15 euro

Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Bambini (under 10): gratuito

Numero posti limitato.

- Domenica 30 ottobre alle 10.00: Caccia al tesoro in maschera

In occasione di Halloween, un evento pensato per le famiglie, alla ricerca del tesoro nascosto nel parco della Villa, tra lugubri indovinelli e macabri indizi. I bambini devono necessariamente essere accompagnati da almeno un adulto durante tutto l’evento. Maschera consigliata!

Durata della caccia in maschera: 1 ora e mezza circa

Costo: Biglietto bambino + adulto: 10 euro

Adulto aggiuntivo: 5 euro

Numero posti limitato.



Prenotazioni: booking@villapizzo.co