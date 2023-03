Lago di Como, Villa Pizzo: tutti gli appuntamenti di aprile

Il mese di aprile a Villa Pizzo è ricco, non solo di fioriture ma anche di attività ed iniziative. Tra le camelie in fiore e le prime rose timidamente sbocciate, vi è spazio per per eventi per grandi e piccoli, perché la primavera inoltrata in riva al Lago di Como è qualcosa di magico a dir poco. Di seguito gli eventi di aprile a Villa Pizzo.

Passeggiate Guidate: Sono tre gli appuntamenti del mese per conoscere la Villa, la sua storia, il grande parco che la circonda. Le passeggiate guidate a Villa Pizzo sono dei percorsi “a tappe”, in cui tra aneddoti storici e di famiglia, perle artistiche e botaniche, curiosità e storie, si conoscerà una delle dimore storiche più antiche del lago di Como.

Passeggiate Guidate

Domenica 2 aprile alle 14.30

Domenica 16 aprile alle 10.00

Domenica 23 aprile alle 14.30

Informazioni

Durata: un’ora e mezza circa Costo: Biglietto intero 15 euro

Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Bambini (under 10): gratuito

Numero posti limitato.

Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com

Caccia Tesoro Botanico

Lunedì 10 aprile alle 10.00: Caccia al Tesoro Botanico con Grandi Giardini Italiani Una mattinata dedicata alle famiglie alla scoperta delle meraviglie che si nascondono dietro al mondo della botanica. Un percorso per grandi e piccoli nel parco di Villa Pizzo, che si affaccia direttamente sul Lago di Como. Un viaggio tra indovinelli, curiosità, natura e arte per esplorare, divertirsi e imparare.

Informazioni

Durata: un’ora e mezza circa

Costo: Bambino + adulto: 10 Euro. Adulto aggiuntivo: 5 Euro. Numero posti limitato.

Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com

Passeggiata Creativa

Domenica 30 aprile alle 14.30: Passeggiata Creativa con Sentiero dei Sogni APS Nell’ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival, Villa Pizzo è tra i protagonisti di Al Pizzo con i contrabbandieri di libri, un’avvincente passeggiata alla scoperta dei più salienti e incredibili fatti risalenti al Risorgimento sul Lago di Como, tra contrabbandieri, importanti uomini politici e libri proibiti.

Info e iscrizioni

Workshop

Sabato 06 maggio alle 14.00: Workshop Fotografia, Giardini & Piante con Cristina Archinto

In apertura al mese di maggio Villa Pizzo ospiterà un workshop teorico e pratico sulla fotografia nell’ambito dei parchi e del mondo botanico. A tenere il workshop, la fotografa di parchi e giardini Cristina Archinto, che attraverso le tre parole chiave Osserva, Elabora, Scatta accompagnerà i partecipanti in un viaggio immersivo tra natura e fotografia.

Info e iscrizioni

www.terrimago.com info.terrimago@gmail.com