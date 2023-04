Lago di Como, Villa del Grumello: Pasquetta con la caccia al tesoro botanico

Lunedì 10 aprile (giorno di Pasquetta), il Parco del Grumello è teatro della consueta e sempre molto partecipata Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani, che quest’anno Associazione Villa del Grumello dedica alla figura di Plinio in occasione del bimillenario dalla nascita.

La caccia al tesoro, appuntamento annuale molto partecipato, è dedicato ai bambini (dai 6 anni in su) e alle loro famiglie per avvicinarli in modo ludico e gioioso all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale nazionale così come a quello custodito nel Parco di Villa Grumello.

Un viaggio nella biodiversità del Parco attraverso i sensi e con la curiosità di conoscenza che ha animato Plinio Il Vecchio lungo la sua vita, come si riflette nei 37 libri della sua “Naturalis Historia”. Un’occasione di gioco e di condivisone per allenare, come Plinio, uno sguardo ecosistemico sul mondo e una sensibilità verso la cura e il rispetto dell’ambiente nella sua affascinante complessità.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione a questo link ed è possibile partecipare a squadre – in diverse fasce orarie - con il costo di euro 20 a gruppo e con la presenza di almeno un adulto per ogni gruppo.