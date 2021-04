Lago di Como, Villa Carlotta: i nuovi eventi in attesa della riapertura

L’Ente Villa Carlotta a Tremezzina ha da sempre dedicato una grande attenzione al pubblico, dai più piccoli agli studenti, dalle famiglie ai gruppi, secondo una tradizione che risale ai primi proprietari della villa. Grazie a una tradizione che si è consolidata negli ultimi decenni i servizi educativi dell’Ente hanno contribuito in maniera sensibile alla valorizzazione del nostro patrimonio con visite e laboratori destinati al largo pubblico. La pandemia ha forzatamente interrotto questo virtuoso processo di apprendimento, ma l’Ente non si è fermato e ha proseguito in questa attività educativa che rappresenta un fiore all’occhiello di Villa Carlotta anche con nuove modalità.

In questo tempo di chiusura forzata viene proposto un calendario di appuntamenti online per far conoscere al maggior numero di persone possibili la Villa e il suo Parco, cogliendo l’occasione per speciali approfondimenti tematici, per gli adulti e per i bambini. Tali incontri non possono sostituire l’esperienza dell’incontro con l’ambiente Museo e con il suo meraviglioso Parco, né con l’opera d’arte e il contesto naturale, ma permettono di “viaggiare” con la mente, imparare nuove vie per esprimersi e per mettersi in gioco, ponendosi non come un’alternativa alle attività in presenza ma come una possibilità diversa e ulteriore. I temi di approfondimento che Villa Carlotta può offrire in questo senso sono infiniti grazie al suo patrimonio artistico e naturalistico.

GLI ALBERI COME MONUMENTI

Sabato 24 aprile ore 15

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 23 aprile alle 16

Maestri silenziosi e giganteschi, gli alberi di Villa Carlotta come tutti gli “alberi monumentali” hanno molto da raccontarci. Basta solo avere la pazienza di osservarli e di imparare il loro linguaggio. Quando e perché gli uomini hanno iniziato a guardare gli alberi? Gli alberi non solo come fonte di legna, o portatori di cibo, ma gli alberi per la loro preziosa e miracolosa esistenza. Una passeggiata a distanza tra gli alberi più importanti, i vecchi saggi del giardino di Villa Carlotta, resterete affascinati dalla loro eleganza e maestosità.

Incontro online gratuito

Nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

Operazione co-finanziata dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

ASPETTANDO LA FIORITURA: LE ROSE

1 maggio 2021 ore 15

Un fiore meraviglioso e dal profondo valore simbolico: la rosa è la perfezione celeste e la passione terrena, il fiore di Venere e quello della Vergine Maria. Ciò che è sempre rimasto sotto gli occhi di tutti nei secoli è la estrema bellezza di questo fiore. Sia cespuglioso, rampicante, ad alberello nelle mille varietà che si trovano anche nel giardino di Villa Carlotta ha sempre un'unica grande costante: la sua bellezza. È questa che nei secoli ha mutato significato a seconda dei contesti, mentre cambiavano i suoi metodi di coltivazione e i suoi usi, non solo nel giardinaggio ma in medicina, in cucina, in profumeria…

Incontro online gratuito

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 30 aprile alle ore 16.00

I PLATANI DI STENDHAL

8 maggio 2021 ore 15

Nell’anno delle celebrazioni napoleoniche, Villa Carlotta non può che dedicare un appuntamento ai “suoi” platani, più volte nominati da Stendhal nei suoi scritti. Il platano è forse l’albero che Napoleone ha più amato e desiderato nei suoi luoghi, facendolo piantare a più riprese anche in Italia. Quella iniziata da Napoleone nei giardini e nelle città si trasformò presto in una vera e propria moda che li vuole grandi protagonisti dal XIX secolo di giardini storici come il nostro o delle nostre città come parte ormai imprescindibile della natura urbana.

Incontro online gratuito

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 7 maggio alle 16.00

