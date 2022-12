Lago di Como, Villa Carlotta: due giorni di apertura straordinaria

Apertura straordinaria di Villa Carlotta sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 16.30 con ultimo ingresso alla 15.30. Due giornate dedicate ad arte e natura, per vivere nella bellezza la magica atmosfera che precede le feste.

Giardino, museo e non solo: ad attendere i visitatori ci saranno tante proposte, a cominciare dalle ultime visite guidate alla mostra “Canova, novello Fidia”. Il legame tra il divino interprete del neoclassicismo e il massimo scultore dell'antichità rivive attraverso un affascinante percorso che unisce antico e moderno, memoria e immaginazione. Le visite guidate, incluse nel biglietto d’ingresso, si terranno sabato 10 dicembre, alle ore 11 e alle 14.30, e domenica 11 dicembre, sempre alle 11 e alle 14.30.

Saranno a tema natalizio i laboratori proposti durante le due giornate: sabato 10 dicembre, alla 14.30, è tempo di “Natale in Villa!”, una speciale visita guidata aperta a tutti, grandi e piccoli, per scoprire il parco nella sua veste invernale. A seguire un'attività per realizzare centri tavola e decorazioni natalizie con elementi naturali. Domenica 11 dicembre torna, a grande richiesta, l'evento guidato da un giardiniere di Villa Carlotta: "Ghirlande natalizie", un pomeriggio volto alla scoperta dei segreti per utilizzare elementi naturali e comporre una stupenda ghirlanda natalizia.

Infine, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Miledù, durante entrambe le giornate di apertura sarà possibile degustare deliziose tisane natalizie e scoprire l’ampia varietà di prodotti naturali proposti dalla cooperativa. Ci sarà anche la possibilità di tornare nelle proprie case con gustosi panettoni solidali, resi disponibili dalla Cooperativa Azalea.

“Al termine di un anno ricco e impegnativo, che ci ha regalato molte soddisfazioni, siamo felici di condividere ancora due giornate con i visitatori, che potranno godere della bellezza di parco e museo nella loro veste più esclusiva, quella invernale – commenta Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta –. Raccogliendo ancora una volta la sfida della destagionalizzazione turistica sul Lago di Como, proponiamo un fine settimana all’insegna della natura e dell’arte, con gli immancabili laboratori a tema natalizio e il finissage della mostra “Canova, novello Fidia”, che ha sicuramente contribuito all’ottimo riscontro di pubblico registrato anche in questi ultimi mesi del 2022”.