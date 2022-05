Lago di Como: a Villa Carlotta gli alberi chiedono abbracci

Indirizzo non disponibile

La connessione con la natura è fondamentale per conoscere se stessi, riconnettersi con la propria anima e con il mondo. Il parco di Villa Carlotta ha tutte le caratteristiche necessarie per poter realizzare un percorso di approfondimento emozionale e avvicinare chi lo visita a una visione migliore di sé, perché i suoi alberi, i fiori, l'unione monte-bosco-lago offrono spazi contemplativi, dove la comunicazione con la natura può arrivare a essere profonda, trasformatrice, in grado di generare esperienze uniche.

I Percorsi Sensoriali sono un invito a vivere un'esperienza gioiosa di scoperta della nostra sensorialità dove interlocutori e maestri sono proprio gli Alberi Monumentali che impariamo a osservare e sentire. Questi “Grandi esseri viventi”(ai quali è riconosciuto non solo un valore ambientale ma anche culturale), negli angoli caratteristici del parco accompagnano i partecipanti in un viaggio verso la scoperta di se stessi guidati dalla nostra Coach della Associazione Sentiero dei Sogni in questo evento speciale.

Costo: euro 8,00 (da aggiungersi al ticket di ingresso)

Dal 6 all’8 maggio, in occasione di “Fuori Orticola”, Villa Carlotta presenta un palinsesto di attività incentrate sul tema della biofilia, dell’amore per la natura, fonte di vita e di benessere. Inoltre, per tutto il mese di maggio, ingresso a Villa Carlotta a prezzo ridotto esibendo il biglietto di Orticola 2022.