Lago di Como, baci d'amore da Villa Carlotta

Il 13-14-15 febbraio, in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Como, Villa Carlotta organizza l'evento online dal titolo “Carnevale in Villa Carlotta”, che comprende due farse tratte dal repertorio della Commedia dell’Arte e un avvincente tutorial che presenta il laboratorio manuale e creativo, volto a realizzare una speciale maschera di carnevale. I protagonisti sono le classiche maschere della commedia dell’Arte: Arlecchino, Pantalone, Colombina, Dorabella, che si esibiranno in due farse comicissime tratte dal repertorio delle commedie seicentesche. Quindi una occasione per grandi e piccini, per festeggiare il carnevale in modo attivo, originale e creativo. Acquistando l'evento ci sarà la possibilità di visualizzare lo spettacolo comodamente da casa, per tutti e 3 giorni. Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento.

FAMIGLIE:

Costo: €5,00 a bambino partecipante

Costo: €3,00 per adulto accompagnatore

ADULTI:

Costo: €5,00 ad adulto partecipante

BACI D’AMORE

Il tema del bacio da Canova ad Hayez Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 12 febbraio alle ore 16.00.

13 febbraio 2021 alle 15.00

Per San Valentino si potranno ammirare capolavori d’arte romantici e neoclassici, in un intreccio fra storia dell’arte, mitologia, Risorgimento e possibili significati del gesto d’amore per antonomasia: il bacio.

Evento gratuito, posti limitati!

VILLA CARLOTTA TREMEZZINA LAGO DI COMO: FINO AL 13 MARZO 2021 GLI EVENTI SETTIMANALI (ONLINE)

fino alla riapertura della stagione Villa Carlotta propone un lungo e ricco calendario - a cadenza settimanale - di eventi in streaming:

Percorsi guidati, racconti, laboratori per adulti e bambini.

Per iscriversi: : www.villacarlotta.it - sezione eventi

Ecco il programma fino al 13 marzo 2021

LA DANZA DELLE API

20 febbraio 2021 — ore: 15.00

A Villa Carlotta si possono ammirare bellissimi e coloratissimi fiori. Ma c’è un mondo nascosto che crea legami fra i fiori: il mondo delle api! Attraverso un racconto e un’attività creativa approfondiamo insieme il tema dell’impollinazione, scopriamo i suoi protagonisti e la speciale comunicazione all’interno dell’alveare.

UN PICCOLO MUSEO PORTATILE A VILLA CARLOTTA

27 febbraio 2021 — ore: 15.00

Avrete l’opportunità di conoscere una delle collezioni d’arte più suggestive e insolite di Villa Carlotta: 400 piccoli cammei, raffinanti souvenir, tra i più ambiti dai viaggiatori del Grand Tour.

LA PRINCIPESSA CARLOTTA E DEL DUCA GIORGIO II

6 marzo 2021 — ore: 15.00

La principessa Carlotta e il Duca Giorgio II di Sassonia Meiningen si unirono in matrimonio nel 1850 e come dono di nozze ricevettero la Villa. Potrete approfondire la storia degli ultimi proprietari della villa, in un interessante confronto fra ieri e oggi.

ARIA DI PRIMAVERA

Fiori e fioriture a Villa Carlotta

13 marzo 2021 — ore: 15.00

Azalee, rododendri, camelie: queste piante attraggono visitatori da tutto il mondo, colori sgargianti, nettare, profumi soavi: perché tutto ciò? Scopriremo i fiori più belli e li ricreeremo con la carta.