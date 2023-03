Lago di Como: Arte e profumi sulle orme di Plinio, passeggiata creativa a Blevio

N?ell'ambito della seconda edizione del Lake Como Walking Festival e delle celebrazioni del bimillenario di Plinio il Vecchio, l'associazione Sentiero dei Sogni organizza, con il sostegno del Comune di Blevio e la collaborazione di artisti e cittadini bleviani, una passeggiata creativa dedicata all'arte e ai profumi, collegando Plinio con i talenti e gli atelier di artisti e creativi che hanno scelto di vivere a Blevio.

?Finora, quanto a essenze aromatiche, si è considerato il valore che in questo ambito hanno le foreste, ed erano già di per sé, prese a una a una, cose straordinarie: tutte queste essenze il lusso si compiacque di mescolarle e di trarre dalla loro combinazione un unico odore: così furono inventati i profumi… Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, libro VIII

I?l percorso

R?itrovo sabato 22 aprile alle ore 14.30 al Municipio di Blevio in via Caronti 54. Il percorso di circa 2km si snoderà lungo un tratto della Strada Regia e sulle caratteristiche stradine di pietra di due delle sette frazioni che compongono il territorio bleviano, Sorto e Sopravilla.

È noto che la "Naturalis historia", prima enciclopedia dell'umanità pubblicata dal comasco Plinio il Vecchio nel 77 d.C., abbia dato un contributo fondamentale alla conoscenza della storia dell'arte antica, lo è molto meno invece la miniera di informazioni che contiene su un'altra storia, quella dei profumi. Intrecceremo questi due temi per scoprire altrettante frazioni di Blevio e conoscere alcune persone di talento, che operano proprio nel campo delle arti visive e di quella profumiera e che hanno scelto Blevio come borgo di elezione dove creare i propri atelier. Grazie alla loro disponibilità, a quella del Comune e anche della parrocchia, saranno aperti per l'occasione diversi spazi (giardini, studi di artisti ecc.) solitamente non accessibili al pubblico e verranno esposte opere d'arte in alcuni punti tra i più caratteristici del paese. Antonella Fontana ha realizzato per l'occasione delle macerazioni di materie prime profumate utilizzate già all'epoca di Plinio (rosa e mirra) di cui i partecipanti potranno fare un'esperienza olfattiva e tattile.

G?li interventi

S?aluti istituzionali di Silvia Cappi, assessore alla Cultura del Comune di Blevio

C?onduce Pietro Berra, giornalista e scrittore, presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni

I?nterventi di: Antonella Fontana (esperta dell'arte profumiera e creatrice di gioielli di carta con il marchio Papi Joux); Giovanna Riva (autrice del libro "Eli Riva 1921-2007. Segni nel territorio", illustrerà le opere dell'"ultimo dei Magistri Cumacini" presenti nella parrocchiale di Blevio), Anna Scarrone (coordinatrice della rassegna Lago Arte Borgo); Tiziana Terramanti (artista e curatrice del Parco mosaici di Blevio)

C?on la partecipazione degli artisti: Aude Calemard, Kimiyasu Kato, Giovanni Pusterla e Mimmo Totaro

P?artecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria al link