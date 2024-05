Lago di Como e Ceresio, gli appuntamenti con il Fai per la biodoversità

In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, 22 maggio, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS promuove per il secondo anno le Camminate nella biodiversità, che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 e sabato 25 e domenica 26 maggio. L’iniziativa, diffusa a livello nazionale, rientra nella campagna #FAIbiodiversità, di sensibilizzazione e attivazione a partire dalla conoscenza (per informazioni www.faibiodiversita.it).

Guide d’eccezione, studiosi o tecnici, dai biologi, agli agronomi, dai botanici agli apicoltori, e molti altri esperti, condurranno il pubblico in una piacevole passeggiata volta a osservare e conoscere le specie vegetali e animali che abitano i luoghi curati e gestiti dalla Fondazione e a toccare con mano il valore della biodiversità caratteristica di ciascun territorio. Un’opportunità per scoprire che la biodiversità non dipende solo dalla natura, ma anche dalla storia e della cultura, e che pertanto è anche responsabilità dell’Uomo, nel bene e nel male.

I paesaggi italiani, dove natura e storia si intrecciano meravigliosamente, sono un patrimonio di biodiversità da scoprire, e tuttavia le Camminate nella biodiversità vogliono essere l’occasione per scoprire anche quanto questa ricchezza sia fragile e a rischio, e quindi da proteggere. Se il riscaldamento globale è un’emergenza, infatti, la perdita di biodiversità non è meno grave. L’81% degli habitat, nel territorio dell’Unione europea, è compromesso e l’89% in Italia, tra habitat terresti e acque interne. È un problema della natura, ma che ricade drammaticamente sull’Uomo, che della natura è parte, e che è interconnesso e dipendente da servizi fondamentali forniti dagli ecosistemi, da quella biodiversità che troppo a lungo abbiamo dato per scontata.

La campagna #FAIbiodiversità vuole porre l’attenzione sulla necessità di preservare la natura, che è anche negli ambienti cittadini, e anzi incrementarla, perché oggi non basta più proteggere la natura esistente, ma bisogna recuperare quella perduta. È questo il principio, innovativo e ambizioso, su cui si basa la legge sul “ripristino della natura”, che il Parlamento Europeo ha approvato il 27 febbraio 2024 come strumento principale della Strategia sulla Biodiversità 2030: asse portante del Green Deal insieme al piano di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il principale obiettivo consiste nel ripristinare almeno il 20% di natura nelle zone terrestri e il 20% nelle zone marine del territorio dell’UE: dal verde negli ecosistemi urbani alla protezione degli impollinatori, al monitoraggio degli elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, non solo quello naturale, ma anche quello agricolo, che garantisce la nostra alimentazione; dal contenimento del consumo dei suoli al miglioramento della loro qualità, per favorire l’assorbimento del carbonio nel terreno. Il regolamento si pone inoltre l’obiettivo del ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell’UE entro il 2030 (da foreste a praterie, da zone umide a fiumi, da laghi e fondali marini), e questa percentuale aumenterà al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

VILLA DEL BALBIANELLO, Tremezzina (CO)

Sabato 18 maggio

Trekking tra storia, natura e cultura. Camminate nella biodiversità – visite a cura di Martina Balatti, educatrice ambientale e Alessandra Villani, guida ambientale escursionistica

Villa del Balbianello propone il 18 maggio una passeggiata alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del territorio di Tremezzina. Il lago di Como, con i suoi antichi borghi e gli incantevoli scorci naturali, regala un contesto ricchissimo per il visitatore che vuole esplorare questo territorio con occhi diversi. L’Hiking guidato da una guida di montagna ha inizio dalla biglietteria della villa; percorrendo un tratto di Greenway si giunge alla Chiesa di Sant’Andrea, significativa testimonianza di architettura romanica del territorio. Saliti al borgo di Molgisio, si visitano le cappelle del Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, patrimonio UNESCO; da qui, un panoramico sentiero tra lago, monti e ulivi, conduce alla Torre medievale del Soccorso, detta anche del Barbarossa, Bene del FAI, per una visita privata alla torre dalla massiccia mole quadrangolare in pietra di Moltrasio che domina il Lario. Sulla via del rientro si visita la Chiesa romanica di Sant’Agata e si attraversano il borgo di Carate e quello di Campo, ammirando, dall’esterno, la seicentesca Villa Balbiano. Giunti nuovamente alla biglietteria del Balbianello, si sale sulla sommità del Dosso di Lavedo con i suoi scorci panoramici, per visitare i giardini storici e la villa. Si avrà quindi modo di confrontare un ambiente curato quotidianamente dalle sapienti mani dei giardinieri, che ci regala un’esperienza estetica unica, con gli ambienti naturali che si incontreranno lungo la passeggiata, caratterizzati da un’elevata diversità di specie animali e vegetali. L'itinerario, che consente di ammirare le meraviglie storico-artistiche del territorio, offrirà numerosi spunti per osservare e comprendere il concetto di biodiversità, grazie a una guida naturalista che metterà a disposizione dei partecipanti diversi strumenti e chiavi di lettura dei vari ecosistemi che si incontreranno lungo il cammino.

Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia. Le Camminate nella biodiversità si svolgono con il Patrocinio del Comune di Tremezzina.

VILLA FOGAZZARO ROI, Oria di Valsolda (CO)

Sabato 25 maggio

Trekking in Valsolda: percorsi d’autore tra natura e letteratura. Camminate nella biodiversità – visite a cura di Alessandra Villani, guida ambientale escursionistica

Villa Fogazzaro Roi propone un'escursione ad anello, accompagnata da una guida naturalistica, con partenza in località San Rocco a Dasio (580mt); i partecipanti procederanno poi sul sentiero che attraversa il Torrente Bizzo, uno degli affluenti del Soldo, e attraverseranno il borgo di Muzzaglio, circondato da bellissimi boschi di faggio, fino a raggiungere l'alpe Boglia (1221mt). Gli escursionisti avranno modo di ammirare scorci del lago Ceresio e le montagne della Valsolda come il Torrione, Cadè, Pizzoni e Bronzone. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare Villa Fogazzaro (circa 45 minuti di visita).

Le Camminate nella biodiversità a Villa Fogazzaro Roi si svolgono con il Patrocinio del Comune di Valsolda.

Tra le visite di approfondimento organizzate dalle Delegazioni FAI in Lombardia

