José Ramón Ripoll, Rafael Soler e Jon Andíon ospiti a Como per la casa della Poesia

Tre generazioni a confronto, tre poeti spagnoli tra i maggiori della poesia contemporanea saranno i protagonisti di due incontri organizzati da La Casa della Poesia di Como: un evento significativo che “preannuncia” il Festival Internazionale di Poesia “Europa in versi” che si terrà a maggio. José Ramón Ripoll, Rafael Soler e Jon Andíon porteranno, con le loro poesie, la bellezza dei paesaggi e dall’anima spagnola a Como.

L’incontro si terrà infatti alle ore 18 di giovedì 16 marzo presso The Art Company, in via Borgovico 163 a Como, dove sarà allestita la mostra “Le spose di Darwin” dell’artista Carla Iacono. A dialogare con i poeti saranno Gianni Darconza, Andrea Tavernati e Laura Garavaglia. Durante l’incontro verranno presentati i libri di poesie dei tre autori tradotti a cura de La Casa della Poesia di Como e pubblicati da I Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donno.

José Ramón Ripoll è vincitore di prestigiosi premi letterari quali il Premio di Poesia Re Juan Carlos I (1983); il XXIX Premio Internazionale di Poesia Loewe Foundation (2017), il Premio Corda Essay (Corda Foundation, New York, 2018) e il Premio Europa in Versi 2021. È anche musicologo e ha studiato pianoforte, armonia e composizione ai conservatori di Cadice, Siviglia e Madrid, curando per anni una trasmissione radio di musica classica. Lui stesso definisce cosa significa fare poesia: “La parola non è nulla senza il suo suono. Il suono della parola è volontà poetica, volontà naturale; cioè il segno risuona nell'aria quando lo nominiamo e produce un'immagine sonora quando lo vediamo posato sulla scrittura”.

Rafael Soler oltre che poeta è affermato e premiato scrittore di romanzi e racconti, professore universitario e vicepresidente dell'Associazione degli scrittori spagnoli ACE dal maggio 2015.È animatore culturale degli incontri presso il Café Comercial di Madrid, locale storico da cui sono passati in centotrenta anni i maggiori poeti, scrittori, artisti e musicisti di origine spagnola e latinoamericana. Una scelta delle sue poesie è stata pubblicata nell’antologia “Troppo vetro per questa pietra. Una scelta delle sue poesie è stata pubblicata nell’antologia “Troppo vetro per questa pietra. Desmasiado Cristal para esta piedra” edito da IQdB e a cura de La Casa della Poesia di Como e recensita su La Lettura dal giornalista culturale del Corriere della Sera Roberto Galaverni , che così ha definito la sua poesia: ”la poesia resta sempre uno strumento per mettere a fuoco la vita, per provare a comprenderla, per metterla alla frusta o viceversa per celebrarla”.

Jon Andíon è nato in una famiglia profondamente legata alla cultura, che si è nutrita fin dall'infanzia di musica, letteratura e arte. Figlio del famoso cantautore di origine basca Patxi Andíon , è anche musicista. Ha vissuto a Roma, dove ha studiato legge e ha lavorato nel mondo dell'arte per l'ufficio mecenatismo dei Musei Vaticani, e a Los Angeles, in California, dove ha conseguito un Master in Entertainment Law and Business presso la University of Southern California, lavorando come consulente in materia di cinema e musica. Attualmente vive e lavora in una società di produzione audiovisiva a Madrid.