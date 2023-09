Torna L'isola che c'è, tutto il programma

Dal 16 al 17 settembre torna a Villa Guardia la fiera organizzata da L'isola che c'è. Una due giorni di esposizione di progetti, esperienze di volontariato e di solidarietà, servizi, saperi e prodotti delle realtà dell’economia solidale e del Terzo Settore del territorio comasco con oltre 180 soggetti del territorio presenti dall'apertura alle ore 20. Al suo interno anche incontri, dibattiti, seminari, laboratori di autoproduzione, degustazioni, per approfondire e sperimentare. Inoltre animazione per grandi e bambini, musica, cucina e bar con prodotti locali, biologici e del commercio equo per stare insieme e divertirsi.

Perché

Per mettere in relazione sostenibilità e territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in oltre dieci anni di attività dall'insieme dei soggetti che costituiscono la Rete Comasca di Economia Solidale. La Fiera è un laboratorio di ricerca di azioni, progetti, aspirazioni e idee, produzioni, consumi consapevoli e relazioni con un alto valore etico e solidale. La solidarietà e il volontariato, la sostenibilità ecologica, la valorizzazione del territorio, la centralità delle relazioni, la difesa e la promozione dei beni comuni, la partecipazione democratica sono i protagonisti a L'isola che c'è. Quando e dove

La Fiera si svolge sabato 16, dalle 10 alle 23, e domenica 17 settembre 2018, dalle 9 alle 23, presso il Parco Comunale di Villa Guardia (Via Varesina), in provincia di Como.r Chi organizza

La Fiera è organizzata nel segno della partecipazione: dal 2004 un'ampia rete di soggetti ha dato vita a 14 edizioni della Fiera L’isola che c’è e ha prodotto dieci edizioni delle Pagine Arcobaleno, catalogo dei soggetti coinvolti, e un opuscolo “Qui c’è”, per raccontare la sua storia. Da questo percorso è nata l’Associazione L'isola che c'è, quale strumento per la promozione e lo sviluppo dell'economia solidale e del consumo consapevole sul territorio comasco. Sostiene, promuove e co-organizza la Fiera il Centro Servizi per il Volontariato dell'Insubria che qui costruisce una occasione di incontro per le Organizzazioni di Volontariato in un contesto di vicinanza e costruttiva relazione con il territorio. Supporta operativamente l'evento la Cooperativa Sociale Ecofficine, nata a gennaio 2016 da l'Associazione "L'isola che c'è" con l'obiettivo di promuovere e realizzare sul territorio servizi a favore della sostenibilità ambientale e sociale. Sono numerose, inoltre, le realtà che contribuiscono anche economicamente alla manifestazione.

Programma

SABATO 16 SETTEMBRE

Tendone Casa dei popoli

Ore 11.00-13.00: Traiettorie esistenziali - Riflessioni e dialoghi sull'Economia Solidale

A cura di DES Varese e L’isola che c’è

Ore 16.30-18.00: Presentazione de “La nuova chiamata alle armi”, ultimo libro di Raffaele Crocco ed

Emanuele Giordana (Terra Nuova Edizioni). Incontro con l'autore Emanuele Giordana e Fabio Cani

A cura di Arci, in collaborazione con Csf, CcP, Arcs

Palco concerti

Ore 11.00-12.30: La sostenibilità delle imprese sul nostro territorio

Con: Sara Agostoni (Icam), Enrica Battiston (Officina Casona), Daniela Cotta (Microcosmo) e Marzia Loria

(Ecofficine). Modera: Eleonora Castelli (Consulente per la sostenibilità)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Spazio convegni

Ore 11.00-13.00: Il potere delle comunità solidali e competenti

Dalle comunità dell'energia alle comunità del cibo, la strada verso un mondo resiliente e sostenibile

Introduce: Davide Biolghini (Presidente CO-energia)

Con: Luca Giacobazzi (CERS-Comunità di Energia Rinnovabile Solidale di Castello Cabiaglio), Gianluca Gelmini

(GIT Banca Etica Varese), Maria Pindaro (Progetto CLSdC - Comunità Locali e Sostenibili del Cibo), Franco

Contu (circuito Sardex pay), Luca Tornadù (Scelte Possibili - Comunità di Acquisto Solidale ed impegno sociopolitico di Cadorago). Modera: Francesco Tampellini (Gruppo sovranità energetica CO-energia)

In collaborazione con: Banca Etica, CO-energia e Res Lombardia

Ore 14.00-16.00: Turismo e sviluppo di comunità sostenibili

Con: Nadia Alessi (Coordinatrice del progetto ECO sul turismo eco-sostenibile sul territorio di Brunate/Civiglio

e Como), Simone Rizzi (Sindaco di Brunate) e Alessandro Rocchi (Fairbnb.coop.)

Modera: Giulia Galera (Impresa Sociale Miledù)

Ore 17.00-18.30: Il macromondo delle microplastiche

Cosa sono, come si creano, qual è il loro impatto. Le possibili soluzioni e le buone pratiche da mettere in atto

nella quotidianità. Incontro per adulti e ragazzi

Con: Fabio Barni (biologo). A cura di Battito d’Ali

Tendone Casa dei popoli

Ore 15.30-17.30: Tavolo di chiusura e condivisione dei risultati del progetto Facilitazioni

Presentazione integrata della ricerca Euricse, finanziata da Laboratori di futuro e stampata da Facilitazioni,

“Sviluppo e consolidamento delle reti del Terzo settore: prospettive e sfide a Como e provincia”;

presentazione del libro di Michele Bianchi “Cittadini ed enti costruttori di comunità” (Angeli) e del numero

speciale di “ecoinformazioni” con la summa delle iniziative realizzate da Facilitazioni

Con: Giulia Galera (Euricse) e Michele Bianchi (Responsabile Terzo settore Arci Como)

Coordina: Massimo Patrignani (Facilitazioni, Auser, Arci)

A cura di ecoinformazioni e Auser, insieme delle organizzazioni di Facilitazioni e di Laboratorio di futuro

Villa Balestrini

Ore 17.30-18.30: Incontro tra organizzazioni locali sulla Cooperazione internazionale per la Pace

Incontro aperto al pubblico, preparatorio dell'assemblea che si svolgerà il 24 settembre per la definizione

degli orizzonti della cooperazione per la Pace nel territorio comasco e per discutere di prime proposte

operative

Coordinano: Roberto Caspani (CcP) e Gianpaolo Rosso (Arci)

A cura di Arci, Arcs culture solidali e Coordinamento comasco per la Pace

Programma Fiera L’isola che c’è 2023

SPETTACOLI E MUSICA

SABATO 16 SETTEMBRE

Palco concerti e area fronte palco

Ore 14.00-15.00: Esibizione di canto, danza e musica di allievi e insegnanti, Scuola di musica e danza di Villa

Guardia

Ore 15.00-16.00: Pizziche e danze salentine, Salento nel cuore

Ore 16.00-17.00: Esibizione e laboratorio di Capoeira, ASD Italiana di Capoeira da Angola

Ore 17.00-18.00: Swing! Lezioni di ballo libere, Swingin’ folks

Ore 21.00-22.00: Dj set, Popcore

Ore 22.00-23.30: Rumba de Bodas

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Palco concerti e area fronte palco

Ore 14.00-15.30: Esibizioni e performance di danza e ginnastica, Accenti Dance Lab e Ginnica ‘96

Ore 15.30-16.30: La musica, i balli e le tradizioni dei popoli. Musica dal vivo, Associazione Concordanza

Ore 16.30-17.30: Drum Circle, Michele Cappelletti

Ore 17.30-18.30: Estrazione lotteria, Frontiere di Pace, Missioni umanitarie e di pace Parrocchia di Maccio

Ore 20.30-21.00: Racconti dall’Africa, Valentin Muffilà

Ore 21.15-23.30: Banda Bomoi

Melodie africane incontrano talenti europei per dare vita a un concerto a colori con vibrazioni a fior di pelle

BENESSERE E LABORATORI PER ADULTI

SABATO 16 SETTEMBRE

Piazza Stare Bene

Tutto il giorno: L’angolo del Parkour, Hidamora ASD

Spettacolari esibizioni di atleti e coach esperti. Per i più coraggiosi sarà possibile provare movimenti di base insieme ai coach

Ore 11.00-12.00: Introduzione allo yoga: forza, flessibilità ed equilibrio, UISP

Ore 15.00-16.00: Attivazioni Bioenergetiche, Lucia Enrici

Ore 16.00-17.00: Allenati a stare bene, Fitness e dintorni, INSPORT Villa Guardia

Ore 17.00-18.00: Yoga della Risata, Lucia Enrici

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Piazza Stare Bene

Ore 9.00-11.00: Cerchio di donne, Ilaria Clerici

Laboratorio di DanzaMovimentoTerapia alla riscoperta del Sacro Femminile

Ore 12.00-13.00: Hata Yoga, yogAle di Alessia Gariboldi

Ore 14.00-15.00: Talk culturale sul LindyHop, Swingin’ folks

Ore 15:00-16.00: Allenati a stare bene, Fitness e dintorni, INSPORT Villa Guardia

Ore 16.00-17.00: Danza libera…libera la tua danza, Ilaria Clerici

Ore 17.00-18.00: Riflessologia plantare, Elena Losito

Ore 18.00-19.00: Yoga per la Luna Nuova, yogAle di Alessia Gariboldi

Sotto al cedro

Ore 15.30-19.00: Il porto delle storie, biblioteca vivente, a cura di Sistema Bibliotecario Ovest Como e

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione per il Progetto #da0a100 Leggere è geniale

Donne e uomini raccontano la propria storia così da renderla patrimonio di tutti e sono a disposizione per condividere le loro

esperienze, emozioni e ricordi che si trasformano in parole

Programma Fiera L’isola che c’è 2023

LABORATORI E ANIMAZIONI PER BAMBINI E FAMIGLIE

SABATO 16 SETTEMBRE

Spazio Allattamento e dintorni

Ore 10.00-11.00: Come iniziare al meglio…Pillole di Allattamento, Samuela Cairoli

Ore 14.30-15.00 e 16.30-17.00: Pratiche di Mindfulness mamma/bebè, Alessandra Marinoni

Ore 15.45-16.30: Letture condivise mamma/bebè, Maria Eugenia Carmona

Piazza dei bambini

Ore 12.00-13.00: Impariamo l’inglese, Associazione studentesca turca

Laboratorio di recitazione in lingua per imparare l’inglese attraverso il gioco

Ore 14.00-15.00: Esploriamo le foglie!, Il giardino di Anemos

Arte e botanica si incontrano: dalla lettura del libro “Io sono foglia” alla scoperta delle mille forme delle foglie (massimo 10

partecipanti, dai 4 ai 6 anni)

Ore 15.00-16.00: Tra le onde del gioco: un mondo ludico di condivisione gioiosa tra bambini e genitori,

Officina Corpingioco

Ore 16.00-17.00: Laboratorio di tintura naturale su tessuto, Museo della Seta di Como

Utilizzando elementi naturali, come barbabietole, caffè e curcuma, creeremo colori per tingere scampoli di tessuto e realizzare una

cartella colori (massimo 10 partecipanti, dagli 8 anni)

Ore 17.00-18.00: L'orto di tutti, Battito d'ali

A partire da un racconto animato ci trasformeremo in costruttori di preziose bombe di semi che faranno fiorire il mondo!

Ore 18.00-19.00: Fiori di carta, Il Sole Onlus

Realizzazione di fiori di carta con carta velina e cartoncino (massimo 10 partecipanti, dai 5 ai 13 anni)

Piazza Stare Bene

Ore 14.00-15.00: Giocando a ritmo di psicomotricità, UISP

Migliorare la conoscenza di sé e la capacità di socializzare e cooperare con gli altri bambini attraverso il gioco (dai 3 agli 8 anni)

Ore 18.00-19.00: Ritmo selvaggio, Educatori Outdoor “Dai Selvatici”

Laboratorio di cantastorie, musica, arte e cultura brasiliana (dai 3 ai 6 anni)

Campo Circolare

Ore 15.00-17.00: Openday minibasket, GSV Villa Guardia

Sotto al cedro

Ore 18.00-19.00: Storie dei popoli del sud America, tra miti e leggende, Scuola Waldorf Como

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Spazio Allattamento e dintorni

Ore 10.00-11.00: Come iniziare al meglio…Pillole di Allattamento, Samuela Cairoli

Ore 11.30-12.00, 14.30-15.00 e 16.30-17.00: Pratiche di Mindfulness mamma/bebè, Alessandra Marinoni

Ore 15.45-16.30: Letture condivise mamma/bebè, Maria Eugenia Carmona

A chiusura delle attività: Gioco Tradizionale della Pentolaccia

Piazza dei bambini

Ore 10.30-12.30: Libri e cuscini - Progetto #da0a100 Leggere è geniale

Spazio letture con tappeti e morbidi cuscini, curato da bibliotecarie e volontari esperti, dove godersi ottime letture…fin dalla

primissima infanzia (dai 6 ai 36 mesi)

Ore 14.00-15.00: Laboratorio di falegnameria, Scuola Waldorf Como

Ore 15.00-16.00: Piante impossibili, Coibambini-Nuovi Percorsi

Laboratorio grafico in cui parole sconosciute aprono le porte a uno spazio di libertà dove i bambini sono incoraggiati a esplorare ed

esperire le infinite possibilità e la complessità del mondo naturale (dai 6 agli 11 anni)

Ore 16:00-17.00: Puntino!, Officina Corpingioco

I sensi sono al centro di questo racconto narrato. Sperimentiamo vista, olfatto, udito, tatto, gusto e tanto altro…

Ore 17.00-18.00: Creazione di bath-bomb colorate, Letizia Tanca

Programma Fiera L’isola che c’è 2023

Realizzazione di frizzanti e colorate bombe da bagno per il divertimento e la cura di grandi e piccini

Ore 18.00-19.00: Psicomotricità, UISP con Alice Corti

Attraverso il gioco e le esperienze corporee, favoriamo lo sviluppo armonico del bambino (genitori con bimbi dai 6 ai 36 mesi)

Campo Circolare

Ore 10.00-12:00: Allenamento minibasket, GSV Villa Guardia

Ore 16.00-17.00: Gara di tiro genitori, GSV Villa Guardia

Piazza Stare Bene

Ore 11.00-12.00: Yoga ragazzi, UISP

Scoprire lo yoga e tutti i suoi benefici attraverso il gioco, l’avventura e il rilassamento (dai 6 ai 14 anni)

Palco concerti

Ore 11.00-12.00: Laboratorio di Tip-Tap, Accenti Dance Lab

Itinerante

Ore 15.30 e ore 17.00: Alberi maestri kids, Progetto eARTh bOOk (realizzato da Luminanda, Ecofficine e

Biblioteca Paolo Borsellino). Spettacolo teatrale itinerante ed esperienziale alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante.

Punto di partenza: albero eARTh bOOk

E ancora

Il Marocco per il Marocco

Ricostruire con i libri

Alla Casa dei Popoli dell’Arci a L’Isola che c’è il 16 e 17 settembre nel Parco Comunale di Villa Guardia (Co) ci sarà la possibilità di esprimere concretamente con i libri la solidarietà alla popolazione del Marocco colpita dal sisma devastante dell’8 settembre 2023. Grazie alla disponibilità di NodoLibri che ha messo gratuitamente a disposizione dell’iniziativa copie del prezioso libro Castelli di terra. Architetture tradizionali nelle Valli del Marocco meridionale [fotografie di Ugo Ambrogio, Carla Lietti, Gabriele Rovelli, testo di Dario Valli] sarà possibile contribuire a progetti solidali in Marocco.

Il volume racconta e illustra proprio alcuni dei luoghi devastati dal sisma, la loro bellezza, quanto l’architettura tradizionale si compenetri con la natura che circonda le costruzioni e come la sapienza nel costruire determini una solidità sorprendente di kasbe e ksar oggi sconvolte dall’energia immensa del sisma- Questo volume prezioso può diventare per il Marocco un piccolo straordinario aiuto che nasce proprio dal rispetto e dalla considerazione del valore della sua cultura. Abbiamo deciso di chiedere per ciascuna copia del libro un contributo minimo di 50 euro. Un prezzo “speciale”. L’intero ricavato contribuirà alle iniziative di solidarietà che Arci e Arcs stanno attivando con la popolazione locale. Alla Casa dei popoli troverete anche molti altri libri, mattoni di solidarietà. I contributi liberi raccolti per averli saranno anche in questo caso completamente destinati all’aiuto alle popolazioni marocchine.

TUTTI I GIORNI

Esposizione di prodotti, servizi, saperi e progetti con 150 espositori

Angolo del Baratto dove barattare giochi, libri e abiti per adulti a cura del progetto Famiglie sostenibili

Spazio allattamento e cambio pannolini a cura di Associazione Allattamento e dintorni

Lezioni gratuite di strumenti musicali (chitarra, basso, batteria, piano, canto, sax, violino, armonica e tante

altre novità) a cura di Associazione Musicale Trova il tempo

Creatività con materiali di riciclo a cura di Ricreo, Centro del riuso dei materiali

I giochi di una volta, giochi in legno a disposizione dei visitatori di tutte le età

Museo Etnografico a cura del Comune di Villa Guardia (Villa Balestrini, primo piano, ore 11.00-18.00)

Open Day pallacanestro al Campo Circolare a cura di GSV Villa Guardia

Prova anche tu lo sport più divertente del pianeta! Allenamenti continuati del settore giovanile

PUNTI RISTORO

Isola del Gusto

Piatti e Hamburger vegani, Crepes biologiche, Birra artigianale… e molto altro!

Casa dei popoli

Spazio musica, incontro, ristoro e bar a cura dei circoli Arci di Como

Bar Ristorante

Ristorazione Locale, Bio e Solidale ed Equo-Bar

Nella Fiera si usano esclusivamente stoviglie riutilizzabili o compostabili e si attua la raccolta differenziata.

Le eventuali eccedenze alimentari saranno donate per fini sociali.

Contatti e approfondimenti:

Tel. 331.6336995 - Mail: fiera@lisolachece.org - www.fieralisolachece.org

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/899126357829646

La Fiera sarà seguita in diretta su News Km0, blog di Ecoinformazioni: https://newskm0.wordpress.com/