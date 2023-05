Gli incontri con i vignaioli, la storia di Terre di Pietra all'Enoteca Popolare

Un'altra storia di vino naturale che vede protagonista Cristiano Saletti e la sua azienda veronese, Terre di Pietra, L'incontro, con degustazione, si terrà giovedì 18 maggio, alle 19.30, all'Enoteca Popolare di Cantù e sarà moderato da Maurizio Pratelli, giornalista e autore della trilogia Vini e Vinili.

Terre di Pietra nasce dalla volontà di Laura che nel 2005, a 25 anni, produce il suo primo vino, aiutata dal marito, Cristiano, e dal suocero, che le lascia un garage per le prime vinificazioni, a Torbe di Negrar. Nel 2010 inizia la costruzione della cantina a Marcellise, da cui esce il primo vino a fermentazione spontanea nel 2011. L’approccio ad una viticoltura il più possibile naturale viene per tradizione e cultura propria, per cui fin dall’inizio non vengono usati prodotti di sintesi.

I vigneti si trovano in due diverse zone: a Marcellise, nella zona nuova della Valpolicella, ad est di Verona, in una collina sui 250 metri s.l.m., dove ha sede anche la cantina. E a Torbe di Negrar, nella zona classica della Valpolicella, a nord di Verona, in collina alta, tra i 450 ed i 600 metri s.l.m.. I vitigni piantati sono chiaramente Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara con qualche filare di Croatina, un po’ di Garganega e Marselan: esperimento curioso ed insolito, vitigno francese frutto di un incrocio tra Grenache e Cabernet Sauvignon.

Dall’annata 2013 tutti i vini sono a fermentazione spontanea e non vengono usati correttivi chimici se non l’uso della solforosa e le filtrazioni.

Il percorso iniziato con Laura prosegue in modo coraggioso e caparbio dal marito Cristiano, aiutato dalle sue due figlie, Anna e Alice, dopo la prematura scomparsa di Laura nel 2017. Cristiano si sta mettendo sempre più al gioco con la produzione di un vino completamente naturale, togliendo man mano solforosa e filtrando sempre meno i vini, pur mantenendo un buono standard qualitativo, per vini fini ed eleganti, che hanno un gran cuore, perchè di pietra hanno solo il nome.