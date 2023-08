Al via la 71° Fiera del Libro di Como: più di 20mila i libri tra cui scegliere

Si è tenuta nella mattina del 26 agosto 2023 l’inaugurazione ufficiale della 71° Fiera del Libro di Como, l'evento culturale e letterario che riunisce gli amanti della lettura, autori e appassionati di tutto il territorio offrendo una scelta tra più di 20mila libri e oltre 100 eventi culturali. La fiera ha aperto le porte del suo caratteristico tendone alle 10 e sarà visitabile fino al 10 settembre promettendo, come presentato in mattinata con l’intervento degli organizzatori, dei rappresentati delle autorità cittadine e degli sponsor, un'esperienza coinvolgente e stimolante per tutti i partecipanti.

Con una tradizione radicata nella diffusione della cultura e del sapere, la Fiera del Libro di Como si presenta quest'anno con un programma ancora più ricco e variegato. In calendario ospiti di fama nazionale e anche internazionale, autori, esperti e intellettuali locali e da tutta Italia, chiamati a presentare le loro ultime novità letterarie e a generare dibattiti e riflessione su alcune delle tematiche più importanti per la nostra contemporaneità. Con la fiera/mercato, che conta quest’anno nuovi espositori e l’aggiunta della novità della “Libreria della Fiera”, gli ospiti avranno poi l'opportunità di immergersi in una vasta gamma di generi letterari, dalla narrativa alla saggistica, dalla graphic novel ai libri per bambini e molto altro.

Qui il programma della fiera.