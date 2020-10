Idee per il nuovo Politeama

Ripensiamo Como e Circolo Olmo uniscono le forze per parlare di Politeama, il vecchio cineteatro di via Gallio, in stato di completo abbandono dal 2005 e ferita aperta nel panorama culturale comasco. Durante l'incontro gli organizzatori presenteremo alcune idee per dare al Politeama una nuova destinazione d'uso, aprendo il dibattito a interventi dei partecipanti.

L'obiettivo? Far sì che le tante parole spese sull'edificio comincino a tramutarsi in un progetto concreto che veda i cittadini al centro. L'incontro si terrà sabato 10 ottobre alle 18:00. al Terzo Spazio di Via Santo Garovaglio a Como

Info sicurezza

Il locale presenta una capienza limitata. Si accetteranno ingressi fino al raggiungimento della capienza massima. All'interno sarà garantita la distanza minima di sicurezza e sarà obbligatorio l'uso delle mascherine.