Ico al Cubo, visita alla mostra e laboratori creativi

Nell’ambito di “Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa”,mostra a cura di Roberta Lietti alla Pinacoteca di Como aperta fino al 28 maggio, i Musei civici organizzano 4 appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie con visita guidata e laboratorio creativo.



Il fuoco è l’elemento che permea l’esperienza artistica e personale di Ico Parisi e Luisa Aiani e verrà raccontato ai bambini e alle bambine come materia di trasformazione continua. Ico e Luisa saranno presentati come una coppia di artisti in ricerca, aperti alla sperimentazione dei materiali e di nuove forme espressive, in uno scambio continuo con i migliori artisti a loro contemporanei. Il loro lavoro progettuale, che parte dall’architettura e il design, è in costante movimento e porta ad esplorare nuovi linguaggi attraverso spazi di ricerca collettivi. Indaga le problematiche della condizione umana riuscendo a trovare calore nella collaborazione con amici, artisti e maestri dell’arte del vetro muranese e della ceramica. Le fornaci abitate per realizzare questi progetti sono un laboratorio creativo e rappresentano uno spazio di trasformazione. A partire da queste contaminazioni, l’arte della coppia si accende di un’espressività che porta al centro del racconto la ricerca di senso della vita, trovando nuovamente nel fuoco dell’arte risposte luminose e cangianti come le ceramiche e i vetri di Ico e Luisa.

Ico al Cubo

- sabato 18 marzo in occasione della festa del papà

- sabato 1 aprile

dalle 15 alle 17



Come nelle opere di Ico Parisi, la forma del cubo come oggetto d'uso quotidiano entra in dialogo con un linguaggio giocoso ispirato alla pop art e al fumetto. Dopo aver visitato la mostra, i piccoli creativi realizzeranno un'opera d'arte dipingendo una ceramica in un percorso che dal progetto cartaceo passa per il trasferimento su carta copiativa e termina con la finitura con colori per ceramica e la cottura @home. Seguendo l’alfabeto cromatico dell’artista, sperimenteranno con il bianco, il nero e i colori primari.



Per bimbi dai 6 ai 10 anni

prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp + 39 338 7872193

costo adulto + bimbo euro 6,00; adulto + 2 bimbi € 9,00

info pinacoteca@comune.como.it



TAZZINE ABITATE

- domenica 14 maggio dalle 10 alle 12 in occasione della festa della mamma

- sabato 27 maggio dalle 15 alle 17



Proprio come nelle opere di Ico Parisi, dalle mani dei piccoli designer nasceranno una serie di sculture fatte di tazzine tutte volutamente inutilizzabili perché affollate da esserini in pasta modellabile bianca. Piccole figure che invadono ogni oggetto, sbucano da ogni apertura, trasformandosi di volta in volta per definire un nuovo stravagante significato per oggetti d’uso comune. Una quotidianità che viene stravolta dalla bizzarra creatività dell’arte per rendere ogni giorno straordinario.



