I Mussolini dopo Mussolini: incontro con l'autrice

Uno sguardo alla storia dopo la storia. E' in fondo questa l'essenza del libro "I Mussolini dopo Mussolini" scritto da Edda Negri Mussolini con Mario Russomanno. Per chi volesse approfondire i contenuti del libro l'Associazione Culturale Mario Nicollini ha organizzato l'incontro con l'autrice. L'appuntamento è in programma alle ore 17 del 2 dicembre 2023 nella Sala Civica Comunale di via Grandi a Como.